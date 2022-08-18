Как не ошибиться в выборе журнального столика

При оформлении гостиной после установки дивана владелец приступает к поиску подходящего журнального столика. Помимо декоративной функции мебель используется по прямому назначению. В зависимости от формата столешница может использоваться для расстановки предметов декора, личных вещей или заменяет обеденную зону во время приема пищи.

Сегодня существует множество универсальных и необычных моделей. Однако это не упрощает поиск. Например, журнальные столы в стиле лофт подходят для одноименного стиля, скандинавии, хай-тека. Тем временем нетривиальные дизайнерские решения используются для конкретной обстановки.

Классика

Под этим форматом понимается стационарный стол, выступающий центральным объектом в комнате. Зачастую устанавливается перед диваном и не меняет положение. Используется для решения следующих задач:

дополнение зоны отдыха для расстановки личных вещей;

формирование секции хранения печатной продукции – книги, журналы;

выкладка декоративных предметов;

прием пищи.

Дополнительно место может использоваться для работы. Выделяется на фоне остальных вариантов следующими характеристиками:

Симметрия. Строгая, классическая форма без вычурных украшений. Опорой выступают 3-4 ножки. Столешница овальная, круглая, квадратная или прямоугольная. Наличие нижнего яруса. Удаленность от верхнего определяется назначением дополнительной рабочей площади.

Узорчатые элементы могут размещаться на боковых зонах или ножках стола. Декор не затрагивает поверхность столешницы. Размер стола напрямую зависит от площади помещения. Мебель не должна препятствовать свободному передвижению по комнате. Высота от пола составляет порядка 40-50 см.

Наряду со стандартными конструкциями, существует мебель-трансформер, оснащенная следующими элементами:

каскад полок;

выдвижной механизм, который используется для увеличения площади столешницы или облегчающий доступ к секциям хранения (ящикам закрытого типа).

Такой формат зачастую устанавливается в небольших помещениях с нехваткой свободного пространства.

Сервировочный столик

Представляет собой несколько одинаковых столешниц, установленных на прочной, вертикальной опоре. Имеет несколько отличительных черт:

Наличие колесного ряда. Облегчает перемещение конструкции на новое место. Вместительные рабочие поверхности. Позволяют за один раз перевезти всю сервировку обеденного стола. Присутствие закрытых полок для хранения личных вещей. Зачастую занимает нижний ярус.

Назначение мобильного и эргономичного столика может меняться. Во время приема гостей мебель используется для сервировки стола. Остальной период выполняет роль прикроватной тумбочки.

Раскладная модель

Необычная мебель, основной особенностью которой считается увеличение рабочей площади. Оптимальное решение для малогабаритных квартир, где нет возможности установить полноценный обеденный стол. В сложенном виде Вариантов оформления множество:

стандартная раскладывающаяся столешница, трансформирующая журнальный столик в обеденный;

секционная с наличием отсеков для хранения вещей;

многоярусная (подразумевается несколько рабочих зон).

Для удобства эксплуатации оснащается специальным механизмом, позволяющим одним движением разложить конструкцию. Компактный вариант не занимаем много места, поэтому легко перевозится в любое удобное место. Например, в периоды выездов на природу.

Изготавливается из прочных материалов, устойчивых к механическим повреждениям и частым трансформациям. В зависимости от назначения группируются на домашние и походные модели. В первом случае стол известен как «книжка» и устанавливается в небольших комнатах с целью увеличения свободного пространства. Во втором – раскладные столы, которые используются в полевых условиях. Зачастую устанавливаются на даче или на летней веранде.

Журнальный столик – незаменимый в быту предмет мебели. Благодаря разнообразию вариантов можно подобрать стол для выполнения определенных задач.

Справка! Стол должен гармонировать с интерьером по стилю и цвету. При выборе размера учитывается архитектура комнаты. Иначе конструкция будет мешать передвижению, либо «потеряется» в обстановке. Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендовано воспользоваться компьютерным моделированием и визуально определить соответствие выбранного формата планировке комнаты

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