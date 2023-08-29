Как нескучно отметить 1 сентября

День знаний уже не за горами, а так хочется еще хоть ненадолго продлить каникулы! Собрали для вас несколько идей, чтобы сохранить послевкусие лета и нескучно встретить 1 сентября.

Санкт-Петербургский театр «Семьяньюки» в МТЮЗе

Странноватая семейка «Семьяньюков» - это харизматичные клоуны, которые на сцене не произносят ни слова, но их творчество не нуждается в переводе и понятно всем, вне зависимости от возраста. Зрителей ждет каскад ярких эмоций, спецэффектов и катастроф, которые складываются в обыденную жизнь этой необычной семьи. Спектакль создан по мотивам легендарного спектакля «Семьянюки», завоевавшего сердца зрителей по всему миру.

Когда: 2 сентября.

Где: МТЮЗ.

Квесты, аукционы и флешмобы в «КидБурге»

Новый учебный год в КидБурге встречают с радостью! Для ребят подготовлены лотереи и викторины, квесты и мастер-классы, аукционы и флешмобы. Увлекательное погружение в мир профессий поможет прокачать навыки и блеснуть умениями и талантами на семейных встречах.

Особенная программа подготовлена для тех, кто отмечает в сентябре день рождения. Именинников весь месяц ждут научно-познавательные, кулинарно-аппетитные и вампирско-таинственные программы. А также необычные химические опыты, оригинальные рецепты приготовления пиццы и десертов и вечеринка с графом Дракулой – такой праздник запомнится надолго!

Когда: 1, 2, 3 и 8, 9, 10 сентября.

Где: ул. Автозаводская, 18, Театральный пр., 5, Солнечногорский р-н, 18 км Ленинградского шоссе от МКАД.

Ида Галич и Антон Шастун в «Дозоре Джунглей: кругосветка». Премьера мультфильма

Светская премьера популярной франшизы «Дозор Джунглей: кругосветка» состоится 1 сентября в Синема Парк Европейский. Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных, возглавляемая харизматичным пингвином по имени Морис, отправляется в захватывающее кругосветное путешествие, чтобы найти способ остановить разрушение и спасти их любимые джунгли до начала сезона дождей.

Персонажи мультфильма в русской версии говорят голосами Иды Галич, Антона Шастуна, Романа Каграманова, Артура Бабича и Ани Покров, которые и представят фильм в день премьеры. Картина выходит в широкий прокат 14 сентября, но с 1 по 3 сентября, в честь начала нового учебного года, в российских кинотеатрах пройдут специальные премьерные показы мультфильма.

Когда: 1 сентября 19:00.

Где: к/т Синема Парк Европейский, тц Европейский.

Кинокампус Горького

В Кинокампусе Киностудии Горького 2 и 3 сентября будут проходить крутейшие бесплатные мастер-классы по креативным профессиям, связанным с фильмейкингом. Здесь можно будет попробовать себя в озвучивании мультфильмов и кино, научиться создавать увлекательные комиксы, заняться созданием фильма и прокачать актерское мастерство.

Когда: 2 и 3 сентября.

Где: ул. Сергея Эйзенштейна, 8, стр. 1.

«Супергерои, которые живут среди нас»

Бесплатная уличная выставка «Супергерои, которые живут среди нас» начала свою работу у Северного розария ВДНХ. Экспозиция рассказывает, как бы выглядели и общались в соцсетях супергерои фильмов золотой коллекции Киностудии им. М. Горького, если бы жили в 2023 году. На 7 интерактивных стендах представлены современные образы Алисы Селезневой, Штирлица, Оли и Яло, Нийи и других известных персонажей, сгенерированных искусственным интеллектом.

QR-коды на стендах дают возможность посмотреть видеоролики о супергероях и классические фильмы с их участием. А продолжение экспозиции ждет всех желающих в здании Киностудии им. М. Горького, где в скором времени откроется большой музей.

Космические следопыты в Планетарии

В Московском планетарии юные следопыты на примере экспонатов в залах Урании могут познакомиться с планетами Солнечной системы, в игровом формате исследовать условия жизни на разных планетах, а также узнать, почему единственным местом в Солнечной системе, где мы можем жить, радоваться и отмечать праздники, является наша планета Земля. Кстати, это программа отлично подходит для празднования дня рождения. Именинник становится командиром следопытов, а его друзья - космическими стажерами. В финале все участники миссии получают космические подарки.

Когда: весь сентябрь.

Где: ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1.

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