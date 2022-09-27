Как оформить медицинскую книжку

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Для того, чтобы устроить на работу по определенной профессии, важно иметь медицинскую книжку. Она позволяет удостовериться в том, что работник не имеет никаких проблем со здоровьем, которые могут стать причиной возникновения опасности для окружающих. Медицинская книжка обязательно должна быть у работников, которые заняты на производствах общественного питания и на других подобных предприятиях.

Как оформить медицинскую книжку.

На сегодняшний день медкнижки оформляются в различных медицинских центрах. Порядок выполнения данного оформления, предусмотрен в каждом центре по-разному. При этом крайне важно понимать некоторые особенности данного процесса:

  1. Обязательно необходимо оформить книжку до того, как начнутся поиски работы. Работодатели желают, чтобы работник, которого они уже готовы взять на работу, имел необходимые документы.
  2. Если книжка сеть, работодатель самостоятельно следит за процессом прохождения медкомиссии.
  3. Обязательно необходимо пройти и гигиеническую аттестацию.
  4. Только после этого выдается медицинское заключение.

Важно легально проходить медицинское освидетельствование, для того, чтобы дальше не возникало вопросов.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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