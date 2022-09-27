Для того, чтобы устроить на работу по определенной профессии, важно иметь медицинскую книжку. Она позволяет удостовериться в том, что работник не имеет никаких проблем со здоровьем, которые могут стать причиной возникновения опасности для окружающих. Медицинская книжка обязательно должна быть у работников, которые заняты на производствах общественного питания и на других подобных предприятиях.
Как оформить медицинскую книжку.
На сегодняшний день медкнижки оформляются в различных медицинских центрах. Порядок выполнения данного оформления, предусмотрен в каждом центре по-разному. При этом крайне важно понимать некоторые особенности данного процесса:
- Обязательно необходимо оформить книжку до того, как начнутся поиски работы. Работодатели желают, чтобы работник, которого они уже готовы взять на работу, имел необходимые документы.
- Если книжка сеть, работодатель самостоятельно следит за процессом прохождения медкомиссии.
- Обязательно необходимо пройти и гигиеническую аттестацию.
- Только после этого выдается медицинское заключение.
Важно легально проходить медицинское освидетельствование, для того, чтобы дальше не возникало вопросов.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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