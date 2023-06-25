Как остановить кровотечение у собаки

Собаки подвержены разного рода травмам и укусам, которые могут вызывать кровотечение. Ветеринар онлайн сообщает, что каждый хозяин должен знать как остановить кровотечение у питомца и как действовать дальше. Важно оценить вид кровотечения, и в зависимости от этого вовремя оказать первую помощь собаке.

Рекомендации по остановке кровотечения у собак

При любой травме, которая сопровождается нарушением целостности кожного покрова, есть большой риск инфицирования раны. Если вы видите сильное кровотечение, то необходимо остановить его с помощью наложения жгута, либо нажима руки. Прижимайте рану чистой тканью. Часто после давления на рану кровотечение останавливается, так как образовывается сгусток крови, закрывающий рану. Если кровотечение не останавливается, то следует немедленно отвезти собаку в ветеринарную клинику. Если удалось остановить кровотечение только путём наложения жгута, то нужно учитывать расстояние до ближайшей клиники, так как жгут придётся ослаблять спустя максимум 30 минут после его наложения.

При неглубоких, поверхностных ранах достаточно будет их обработать и продезинфицировать. Если травмирована лапа, то следует убедиться в отсутствии перелома, а затем поднять конечность так, чтобы она оказалась выше области сердца. Тогда кровотечение остановится гораздо быстрее.

Если кровотечение не слишком сильное, то можно обработать рану перекисью водорода. Далее, чтобы легче было ухаживать за травмированной областью, можно обмыть теплой водой шерсть вокруг раны и состричь ее, для того, чтобы она не прилипала к самой ране, которая должна выглядеть чисто. Если вы обнаружили осколок стекла или другой посторонний предмет, то следует удалить его при помощи пинцета. Помните, что все манипуляции должны выполняться только чистыми руками в перчатках, чтобы минимизировать риск инфицирования раны.

После обработки раны необходимо убедиться, что кровотечение остановлено, и при необходимости наложить повязку с антибактериальной мазью. Повязка защитит свежую рану от инфицирования.

Так же, нужно знать, что собака будет пытаться вылизывать рану, поэтому необходимо защитить повязку с помощью чистого носка надетого поверх неё. После каждой прогулки нужно осматривать рану и при необходимости обработать снова с заменой повязки.

Виды кровотечения у собаки и способы оказания первой помощи

Хозяин собаки может столкнуться с несколькими видами кровотечения у питомца. Поэтому важно знать как оказать первую помощь животному в зависимости от вида кровотечения.

Капиллярное кровотечение. Его может вызвать незначительная травма. С данным видом кровотечения можно справиться самостоятельно, так как оно достаточно легко останавливается при помощи обработки раны давящей повязки. Вышеописанные рекомендации как раз подходят для остановки капиллярного кровотечения. Венозное кровотечение. Его могут вызвать глубокие порезы или укусы других животных. Венозное кровотечение у собаки характеризуется темным цветом крови, которая течет постоянно. Остановить такое кровотечение можно при помощи наложения жгута выше раны, или прижать к месту ранения толстую давящую повязку. Если кровотечение не удается остановить самостоятельно, то необходимо отвезти собаку к ветеринарному врачу. Артериальное кровотечение. Данный вид кровотечения остановить самостоятельно очень трудно, поэтому после оказания первой помощи собаке, ее следует немедленно отвезти в ветеринарную клинику. Артериальное кровотечение характеризуется ярко алым цветом крови, которая бьет из раны пульсирующей струёй. Необходимо как можно быстрее наложить жгут выше раны и надавить непосредственно на область раны. Если кровотечение удалось остановить с помощью жгута, то наложите повязку на рану из большого количества слоев бинта, и как можно скорее доставьте собаку к ветеринарному врачу. Внутреннее кровотечение. Данный вид кровотечения очень опасен для жизни животного, остановить его самостоятельно невозможно. Если после удара у питомца расширены зрачки, бледные слизистые оболочки, то это может говорить о внутреннем кровотечении. Если вы видели, чем именно ударилась собака, то на эту область можно положить холод, и как можно скорее везти животное в ветеринарную клинику. Маточное кровотечение. Данный вид кровотечения чаще всего встречается после течки или после родов. Маточное кровотечение также может быть опасным для жизни собаки за счёт большой кровопотери. Поэтому нужно показать собаку ветеринарному врачу.

Необходимо помнить, что кровотечение у собаки, независимо от вида - это серьезный повод для оказания первой помощи и обращения в ветеринарную клинику. А также о том, что необходимую помощь может оказывать только кафлифицированный специалист.

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