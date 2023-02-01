Как отметить 14 февраля в Москве — 7 мест которые стоит посетить в предстающий праздник в 2023 году

День Святого Валентина отмечают 14 февраля во всем мире, исключением не стала и Россия. Несмотря на то, что в нашей стране этот праздник установлен сравнительно недавно, многие влюбленные с воодушевлением планируют программу, как его провести, и тщательно выбирают места, куда сходить со своей второй половинкой в этот романтичный день. Мы тоже не остались в стороне и предлагаем самые подходящие идеи, куда можно сходить на День влюбленных в Москве.

О событии

Прежде чем вы решите, куда сходить на 14 февраля с любимым человеком, не лишним будет узнать, что представляет собой этот праздник, и как его можно отпраздновать.

История Дня Влюбленных насчитывает более 1500 лет и связана с именем римского священника Валентина. По преданию, он тайно венчал влюбленные пары, которые не могли получить благословение на брак. День смерти священника стал трагедией, но спустя некоторое время его сделали памятным, посвятив всем влюбленным.

С тех пор у любящих пар зародилась традиция проводить 14 февраля вместе, дарить друг другу открытки в форме сердечек с признаниями в любви и пожеланиями, а также устраивать любимым романтические свидания.

Если вы до сих пор не решили, как отметить праздник 14 февраля, предложим несколько удачных вариантов.

Концерт ко Дню Влюбленных от МУЗ-ТВ

Планируя, куда сходить на 14 февраля вместе со своим парнем или девушкой, в первую очередь стоит обратить внимание на грандиозное шоу, которое устраивает канал «МУЗ-ТЗ». Ведущие артисты, волшебные декорации, популярные композиции о любви – все это в избытке ждет гостей традиционного музыкального шоу. Отправляясь на такое свидание, не забудьте запастись хорошим настроением, ведь вечер предстоит длинный и невероятно интересный.

Романтический забег в парке Митино

Это еще один вариант, куда пойти с близким человеком на День Влюбленных. Если вы являетесь сторонниками здорового образа жизни, и даже в праздник не хотите расставаться со спортивными снарядами и отказывать себе в зарядке, то непременно посетите в этот день парк Митино. Дистанцию длиной 9 км организаторы предлагают преодолеть влюбленным, чтобы они могли проверить таким образом свои чувства. На протяжении всего маршрута героев забега ожидают театрализованные и музыкальные точки поддержки. Так что скучать не придется.

Отправиться в другой город

Если давно планировали поездку, например, в Калининград, но все не было повода посетить это волшебное место, то пришло время исполнить свою мечту и отправиться в короткое мини-путешествие со своей второй половинкой.

Старинные замки, европейские улочки, удивительные пейзажи уже ждут вас! О бронировании билетов на самолет в столь востребованную дату переживать не стоит, ведь всегда есть возможность заказать чартер – такому сюрпризу ваш спутник или спутница точно обрадуется!

14 февраля в город приглашает отметить день святого Валентина по особенному. Калининградский Музей янтаря представляет особую программу "Поцелуй на Башне" в честь Дня всех влюбленных. Мероприятие проводится в рамках сотрудничества с МУП "При Дворце бракосочетаний".

Праздник любви в Музее Москвы

Прекрасную идею, где отметить День Влюбленных, ежегодно предлагает Музей Москвы, который устраивает специальные экспозиции для гостей и проводит невероятные викторины, арт-программы, мастер-классы. Что ждет посетителей в этом году, организаторы пока не разглашают. Но если опираться на опыт предыдущих лет, то можно быть уверенными – праздник пройдет насыщенно и максимально интересно!

Свидание в Московском планетарии

Провести 14 февраля в 2023 году, устроив свидание под звездами, предлагает Московский планетарий. Для влюбленных планируется специальная экспозиция в звездном зале и обсерватории.

Понаблюдать за звездами, планетами, кометами и целыми галактиками можно будет вместе со своим близким человеком. Не правда ли, хороший выбор для тех, кто считает свои отношения космическими и неземными!

Свидание в кино

В День Святого Валентина многие московские кинотеатры устраивают просмотр романтичныхромантических кинолент о любви. Достаточно ознакомиться с афишами и посмотреть, какие фильмы будут транслироваться в этот раз. Каждый год программа меняется, поэтому есть вероятность, что вы попадете именно на то кино, которое так давно хотели увидеть со своей второй половинкой.

Также можете выбрать для себя один из кассовых фильмов, которые вышли на экраны в этом году. Например, добрый фильм "Чебурашка", который успели посмотреть миллионы зрителей. Веселый и трогательный сюжет подойдет как молодоженам, так и парам в возрасте 40+.

Романтическая встреча в фудмолле ДЕПО

Для некоторых влюбленных пар уже стало традицией проводить как одиночные, так и парные свидания в компании друзей, посещая фудмолл ДЕПО.

Организаторы площадки традиционно устраивают музыкальные вечера, приглашая популярные молодежные коллективы и разрабатывая специальное меню в честь праздника всех влюбленных. Что ждет гостей фудмолла в этом году, пока держится в секрете. Завеса тайны лишь подогревает интерес к предстоящему событию, поэтому стоит поспешить с бронированием мест.

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