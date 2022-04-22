Как правильно выбрать диван в гостиную?

При покупке дивана не лишним будет проверить, есть ли в комплекте ножки. Для их установки необходимы специальные элементы, которые крепятся к подлокотникам и спинке. Чтобы диван прослужил дольше, а его механизм не сломался, нужно покупать модель с механизмом трансформации, у которого нет боковых пружин. Самые надежные – аккордеон, «еврокнижка», «раскладушка». Выбирая tufty-time диван на заказ в Cанкт-Петербурге вы можете быть уверены в его качестве.

После того как диван выбран, пришло время доставки и монтажа. Сначала он доставляется до места, а после сборки – до квартиры. Правильнее, если для перевозки и монтажа будет задействована одна машина, а не несколько в разных местах. Интернет-магазин tufty-sofas.ru поможет вам с покупкой дивана. Выбор мягкой мебели сегодня представлен невероятный, что не может не радовать заказчиков.

Выбор цвета для дивана стоит остановить на пастельных тонах, но по возможности, стоит сделать их более яркими и интересными. При этом не забывайте, что ребенку предстоит спать, поэтому все это должно быть достаточно устойчивым. Вы можете заказать Tufty Time в соответствии с вашими ожиданиями. Подберите диван к общему оформлению комнаты, особенно если диван и кресла выполнены в одной цветовой гамме.

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