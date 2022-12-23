Как придумать название для цветочного магазина: идеи, советы

Хотите начать свое дело в сфере флористики? Отлично, тогда вам нужно, кроме всего прочего, придумать название цветочного магазина. Чем можно вдохновиться? Почему необычные названия цветов могут оказаться не лучшей идеей, и что тогда, если не виды цветов в цветочном магазине, может стать источником яркого, запоминающегося названия?

Расскажем, откуда черпать вдохновение, чтобы правильно назвать свой магазин цветов. Кстати, чтобы запустить свой флористический бизнес, можно не открывать магазин: достаточно зарегистрироваться на Flowwow, получать заказы онлайн и работать хоть из собственной квартиры.

Несколько простых правил

Название магазина должно быть понятным рядовому покупателю. Вот почему редкие и красивые названия цветов (например, эустома или ранункулюс) — не самое эффективное решение: многие граждане не могут представить себе, что за вашим названием скрывается именно цветок, а не редкая болезнь или экзотический вид десерта. Оно должно отсылать к флористической тематике. Именно поэтому нас окружают названия со словом «флора» и «цветок». Направление мысли в принципе правильное, хотя многие названия с такой основой кажутся избитыми. Хорошее название магазина — не про вас, а про покупателя. Идеально, если в названии отражены те выгоды, которые приобретает покупатель, обращаясь в ваш салон. Поэтому в свое время сильным решением было ввести название «Букет24», потому что клиент сразу понимал: здесь он может заказать цветы круглосуточно.

Интересные идеи и примеры названий

На платформе Flowwow зарегистрировано несколько тысяч цветочных магазинов, среди которых встречаются уместные и выгодные названия. Например:

Botanica with love: подчеркивает сочетание мира природы и эмоций, обещает, что букет будет сделан с любовью.

FloristaBarista: нейминг, обещающий, что букет для вас будет индивидуален, как чашка кофе, и так же свеж.

Rose Room: отсылка к популярному цветку, указание на то, что пространство магазина принадлежит розам.

FlorPro: обещание того, что здесь работают опытные, профессиональные флористы.

Как назвать цветочный магазин, чтобы он приносил прибыль: советы

С осторожностью используйте иностранные заимствования: слово fleur менее понятно, чем просто «цветок», к тому же его использование подразумевает, что в вашем магазине есть особый шик и эксклюзив небольшого французского салона. Если это не так, покупатель может быть разочарован из-за того, что название не соответствует магазину. Пусть название будет звучным и легко произносимым. Например, «Дон Бутон», «Ласфлоре», FloriMondi, Best Flo. Если это возможно, намекните в названии на особенности вашего ассортимента и сервиса. «Мир роз» — такое же понятное название, как Fashion Flowers: в первый магазин придут за классическим монобукетом из роз, во второй — за модной авторской композицией. Опирайтесь на данные о вашей целевой аудитории. Если вы делаете премиальные букеты и корзины цветов, в вашем названии могут фигурировать слова «премиум», «престиж», «салон», «бутик». Если же ваша фишка — в смелых экспериментах и сочетании несочетаемого, ваш магазин имеет право называться «арт-лабораторией», «мастерской Flo» и т. д. Перед регистрацией проверьте название на уникальность. Если оно уже занято, вас не зарегистрируют, а если есть похожие — вам придется постоянно объяснять, что вы не тот «ок цветок», а другой, с большой буквы.

Ответы на вопросы

Как придумать название для магазина?

Проведите подробный анализ вашей целевой аудитории, погрузитесь в продукт и ваше УТП, затем проведите мозговой штурм: соберите максимально обширное поле ассоциаций с вашим брендом. Составьте лонг-лист названий, затем покажите контрольной группе (всем, кто знает о вашем магазине и готов выразить экспертное мнение). Большинство названий будет вычеркнуто, оставшиеся 3–4 варианта и будут наиболее подходящими для вашего магазина.

Сколько может приносить магазин цветов?

В Москве среднестатистический цветочный магазин, продающий в онлайне и офлайне, приносит от 500 до 800 тысяч рублей чистой прибыли.

Как продвинуть магазин цветов?

Если вы на старте проекта, выбирайте самые недорогие способы продвижения. Например, соцсети или регистрация на онлайн-маркетплейсе могут помочь сделать так, чтобы о вас узнали и сделали первые заказы.

Как начать бизнес по продаже цветов?

Подготовка будет включать три направления: техническое (бизнес-модель, выбор системы учета, поиск помещения и т. д.), продуктовое (поиск поставщиков, наем флористов) и маркетинговое (нейминг, позиционирование, разработка рекламной стратегии и т. д.).

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