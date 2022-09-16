Как пройти лечение наркомании и сколько это стоит?

Наркомания — проблема, которая не теряет актуальности в XXI веке. В зоне риска находятся как люди из неблагополучных, так и из состоятельных семей. Все, как известно, начинается с малого: проба, баловство. В дальнейшем это перерастает в зависимость, от которой сложно избавиться. Но главное, человек зачастую сам не осознает, что нуждается в помощи и неспособен слезть с наркотиков.

Как определить наркомана?

К сожалению, одна из причин, почему проблема обнаруживается слишком поздно, неумение выявить наркомана. Зачастую даже самые близкие люди игнорируют симптомы и признаки, которые позволили бы сразу вычислить зависимого человека. Среди наиболее распространенных признаков — это:

Частая раздражительность, которая возникает спонтанно.

Дезориентация, неустойчивая походка.

Зрачки глаз сильно расширены, возникает спутанность речи.

Человек закрывается в себе, отторгает друзей, родных.

Теряются привычные моральные качества и свойства.

Необъяснимо быстро расходуются денежные средства.

Если вы замечаете все эти признаки, не стоит тянуть. Необходимо откровенно поговорить с человеком. Не нужно пытаться устраивать скандалы — это еще более отдалит вас друг от друга. Нужно разъяснить, что наркомания — путь в никуда, а решение проблемы — начать своевременное лечение.

Стадии течения наркомании

Ни в одной клинике вам не скажут, как долго происходит процесс излечения. Сроки и стоимость лечения от наркотиков зависит от общего стажа пациента, а также вида употребляемых препаратов. Каждый курс лечения и последующей реабилитации назначается индивидуально. Выделяют три основные стадии зависимости:

Легкая стадия. В этом случае еще отсутствует устойчивая зависимость. Препараты принимаются время от времени. И, в большинстве случаев пациент думает, что это больше для временного удовольствия. Так сказать, изредка можно.

Средняя стадия. В этом случае уже наблюдается психологическая и физическая зависимость от наркотических препаратов. От приема новой дозы прежней эйфории нет, но сокращается время между очередными приемами препаратов.

Тяжелая стадия. В этот период человек полностью начинает деградировать. У него пропадают моральные и иные ориентиры. Такой человек может представлять угрозу даже для самых близких людей, включая членов семьи.

Как показывает практика, большинство пациентов сложно убедить в том, что нужно начинать лечение. Поэтому здесь важна тонкая работа с психологом. Поэтому многие родственники или друзья стараются приглашать специалиста клиники для проведения беседы. Так шансы убедить зависимого пройти лечение становятся выше.

Как проводится лечение наркоманов?

Как говорилось выше, каждый случай уникален по-своему. Поэтому подходы индивидуальные. Они зависят от степени тяжести течения болезни, срока употребления наркотиков и т. д. В целом лечение и реабилитацию можно разделить на несколько этапов:

Общее обследование пациента. Важно определить, насколько его организм ослаб, каков уровень повреждения органов.

Подбор препаратов для снятия ломки. Это необходимо делать регулярно с постепенным снижением препаратов.

Подшивание с помощью современных лекарств. Это позволяет вызвать устойчивую неприязнь к различным наркотикам.

Проведение психологической беседы и курса реабилитации, которые позволяют вернуться в прежнюю нормальную жизнь.

Грамотный подход снижает риск рецидивов. Поэтому важно осторожно подходит к выбору клиники, где вы будете проходить лечение.

Данная статья не претендует на истину в первой инстанции, но в одном мы уверены: наркотики — это зло! И не метод решения собственных личностных проблем. Не поддавайтесь! Берегите себя и своих близких.

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