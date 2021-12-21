Как провести время на новогодних каникулах всей семьей?

Совсем скоро наступят долгие праздники. И если в прошлом году музеи и театры в это время не работали, то сейчас нас ждет множество событий: новый научно-технологический музей криптографии, «иммерсивный Щелкунчик», выставки современного искусства в «Зарядье», исследующие феномен ожидания чуда, а также Гарри Поттер 20 лет спустя.

Музей Криптографии

Это первый и единственный в России научно-технологический музей о криптографии, коммуникации, математике и смежных дисциплинах. Масштабная постоянная экспозиция рассказывает о прошлом, настоящем и будущем криптографии и истории развития коммуникации между людьми от шифра атбаш до современных алгоритмов шифрования. Музей обладает уникальной коллекцией предметов, многие из них впервые рассекречены: в феврале 2021 г. правительство передало музею 39 объектов, включая легендарную шифровально-кодировочную машину М-125 («Фиалка»). Наряду с германской шифровальной машиной «Энигма» она стала ключевым экспонатом коллекции.

Экспозиция музея выстроена в обратном хронологическом порядке. Здесь много интерактива, а экскурсионный маршрут начинается с современности: пройдя через «коридор коммуникационного перегруза», посетитель попадает в знакомый мир интернета. Зал рассказывает о том, какую роль криптография играет в жизни современного человека, окруженного гаджетами и сталкивающегося с криптографией на каждом шагу: в метро, во сне, на отдыхе и на работе; словом, о будущем, которое уже наступило.

В экспозиции XX века воссозданы два кабинета великих ученых — Владимира Котельникова и Клода Шеннона. Здесь же можно найти инсталляцию, посвященную линии «Москва — Вашингтон» и номерные станции со всего мира, а также разделы, которые расскажут о секретах разведчиков, шифрах и сетях, которые они использовали, и их жизни.

Музей будет интересен подросткам, а также родителям с детьми 12+.

Научная елка Skysmart в Московском зоопарке

Новогоднее научное шоу «Лаборатория чудес» проходит в иммерсивном пространстве «Зоодепо» Московского зоопарка. Новое место проведения научной елки порадует гостей удивительными мультимедийными возможностями, огромными проекционными экранами и погружением в атмосферу Научного Нового года.

«Лаборатория чудес» рассказывает зрителям, как наука помогает Деду Морозу и Снегурочке создавать настоящие новогодние чудеса. Вместе с героями гости Ёлки отправятся в удивительный мир Лаборатории чудес — место, где самые смелые идеи Деда Мороза и его свиты становятся реальностью.

Для создания фантастической атмосферы представления созданы уникальные видеодекорации с анимацией мирового уровня, которые будут проецироваться на экраны площадью более 300 кв.м., опоясывающие весь зал.

После спектакля маленькие зрители смогут получить новогодние подарки: это научный набор с тремя экспериментами и конфеты от лучших российских производителей. Опыты из подарка помогут ребятам вырастить дома скульптуру из кристаллов, создать искусственный снег и зажечь волшебный химический фонарь.

Когда: до 5 января 2022.

«Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка»

В демонстрационном зале ГУМа идет самое необычное новогоднее представление «Иммерсивный Щелкунчик. Зимняя сказка». Канадская компания StorywallEntertainment создала собственное высокотехнологичное прочтение истории по мотивам знаменитой сказки Гофмана и балета Чайковского.

Ожившие герои сказок встретят гостей в стенах «волшебного города», где в преддверии шоу зрителей встретят барабанщики и гимнасты, фокусник и балерина и живые “оловянные солдатики”. Сказочный театр погрузит в атмосферу рождественской сказки и познакомит с главными героями новогодней истории. Затем в большом проекционном зале на огромных экранах состоится показ самого представления с 3D анимацией. Изображение будет настолько реалистичное и высокой четкости, что покажется, будто все зрители вместе с Мари и Щелкунчиком попали в параллельную реальность, где ожили мыши и мышиный король, сахарные феи и оловянные солдатики, куклы и цветы. В роли Мари и волшебного принца снялись одни из лучших артистов балета России: ведущая солистка Большого театра Элеонора Севенард и премьер Большого Денис Родькин. Организаторы создали уникальное иммерсивное мультисенсорное шоу, в котором сочетаются 3D-анимация, шедевры мирового балета, классическая музыка и высокие технологии.

Где: Демонстрационный зал ГУМа.

Когда: до 16 января 2022.

Новогодние елки, спектакли и мастер-классы в Центре Гиляровского

В преддверии любимого, самого уютного семейного праздника Центр Гиляровского приготовил праздничную программу мероприятий для детей всех возрастов.

18 декабря в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, посетителей ждут елки, спектакли, мастер-классы, квизы и выставка — волшебная атмосфера праздника в самом сердце Москвы для детей всех возрастов.

Участников ждет волшебный спектакль, созданный по мотивам сказки «Морозко», художественный мастер-класс по изготовлению куколок-скруток и веселые русские народные игры. А также спектакль-вертеп «Вифлеемская звезда», состоящий из сцен изгнания Адама и Евы из Рая, рождения Иисуса Христа, а также историй о глупом лекаре-шарлатане, неудачливом крестьянине и козе, бабе Шелепухе и казаке. И, наконец, постановка по пьесе «12 месяцев» Самуила Маршака в жанре сторителлинг в исполнении актрис театра «Мастерская Брусникина».

На выставке «Мечты и мандарины» можно проникнуться атмосферой волшебства празднования Рождества и Нового года. Полюбоваться карнавальными масками прошлого, советскими открытками, афишами новогодних представлений и фотографиями, а также узнать, как мандарины стали одним из символов главного семейного праздника.

Когда: до 16 января 2022 года.

Где: Столешников переулок, дом 9, стр. 5, Центр Гиляровского.

Новогодние выставки в Зарядье

«Новая красивая выставка», исследующая тему праздника и включающая более 50 работ современных художников, а также десятая выставка проекта SOVRISK #напотоке в Подземном музее, посвященная Рождеству, откроются 25 декабря в московском парке «Зарядье».

В основе новогоднего проекта в Медиацентре парка — самая излюбленная тема во всех мировых культурах — исследование феномена праздника и веселья, ожидания чуда и ощущения сказки, а также характерного уже для нашего менталитета «длинного и ударного отдыха». В проекте принимают участие такие художники как Игорь Шелковский, Григорий Орехов, Weld Queen, Вова Перкин, Валентин Коржов, Марине Енгибарян, Евфросина, Венера Казарова, Мария Сафронова, Егор Плотников, арт-группа ППСС (Павел Пепперштейн, Соня Стереостырски) и другие.

В экспозицию, посвященную Рождеству, вошли работы художников-участников проекта «После иконы».

Когда: 25 декабря 2021 — 15 марта 2022.

Где: Выставочный зал Медиацентра парка «Зарядье» и Подземный музей.

Каток в Парке Горького

Сезон 2021-2022 – юбилейный для катка Парка Горького, ему исполняется 90 лет. Этой зимой каток носит название «Зеркальный». В этом зимнем сезоне на катке вновь запускается Quiz-квест с погонями, играми и запутанной детективной историей. Сюжет прост: Дед Мороз забыл ключ от сундука с подарками и секретное слово, участникам предстоит пронестись через световой туннель, разгадать загадки и спасти праздник. Для любителей хоккея тематическая площадка работает ежедневно с 10:00 до 23:00 (кроме понедельника).

В общей сложности 15 киосков, кафе и ресторанов отвечают за то, чтобы ни один посетитель катка не остался голодным. Чаи с натуральными фруктами, глинтвейны на виноградном соке, горячий шоколад с маршмеллоу и коктейли с пряностями помогут согреться в перерывах между ледовыми забегами. Фишка катка в Парке Горького уже третий сезон – зона «Очаг» с живым огнем и скамейками с подогревом, киосками с едой и напитками, фотозоной и рождественской атмосферой.

Красочная книжка-картинка Жюдит Малики Либерман «Сначала мечта»

Турецкая писательница Жюдит Малика Либерман придумала и рассказала историю о том, как важно найти свою мечту, быть ей верным всю жизнь и позволить ей меняться вместе с собой.

Жил да был портной Жозеф, и был он очень знаменит. Ведь кто к нему не придёт, всякий уйдёт счастливым, потому что наряды Жозеф шил для каждого человека особенные, такие, которые подходили бы именно ему. Но однажды Жозеф решил сшить наряд для себя. Сначала он побывал в дедушкиной мастерской, а потом заперся у себя в ателье и всю ночь оттуда только и раздавалось: «чик-чик, щёлк-щёлк, пфф- пфф». А наутро Жозеф показался на пороге в пальто своей мечты, пальто самых разных цветов.

Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс

Специальный эпизод, приуроченный к 20-летию самой волшебной франшизы в мире. «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» соберет любимых актеров и актрис всех восьми фильмов. Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон встретятся со своими коллегами и впервые за долгие годы окажутся в стенах Хогвартса. Зрителей ждет не только долгожданное воссоединение главных лиц легендарной саги, но и ранее не публиковавшиеся интервью и редкие архивы. По словам Тома Ашейма, президента Warner Bros, «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» — «это дань уважения всем, кого затронула кинофраншиза, от съемочной группы до преданных поклонников, которые продолжают поддерживать дух Волшебного мира».

Премьера 1 января 2022.

Где: https://www.amediateka.ru .

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