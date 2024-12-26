Как провести время в парке «Орион» на ВДНХ

В семейном тематическом парке «Орион» на ВДНХ продолжаются праздничные предновогодние активности. Теперь каждый гость может запечатлеть визит в тематической фотозоне на канатной дороге «Воздушный трамвай», где доступна услуга создания ярких снимков.

Новая фотозона оборудована современной системой обработки снимков: нейросеть автоматически кадрирует фото, меняет фон и обеспечивает профессиональное качество изображения. Здесь можно создать памятный сувенир, превратив фотографию в магнит или оформив ее в деревянную рамку. Сделать снимки можно до поездки на «Воздушном трамвае», чтобы сохранить радостные эмоции на память.

Поездка на канатной дороге подарит захватывающие виды с высоты 32 метров. «Воздушный трамвай» является самой длинной канатной дорогой Москвы — его маршрут протяженностью 769 метров соединяет две станции: «Южную», у Главного входа на ВДНХ, и «Северную», возле Выставочно-торгового центра Республики Беларусь. Кабинки, выполненные в ретрофутуристическом стиле, вдохновлены космическими аппаратами из произведений Кира Булычева и вмещают до восьми человек.