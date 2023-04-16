Как распознать драгоценные камни?

Благодаря своей уникальной эстетической ценности драгоценные камни веками охотно использовались в ювелирном деле. Они не только делают украшения более привлекательными, но и однозначно дороже. Однако каждый минерал обладает своими уникальными свойствами и если только познакомиться с ними, то можно обезопасить себя от покупки дешевой имитации. Так что если вы планируете в ближайшее время купить дорогие украшения, узнайте, как идентифицировать драгоценные камни.

Драгоценные камни представляют собой самые твердые разновидности определенных природных минералов. Они отличаются красивым цветом, блеском и беспрецедентной прочностью и твердостью (выше 7 по шкале Мооса), благодаря чему с успехом используются в ювелирном деле. К наиболее популярным драгоценным камням относятся:

бриллиант (после правильной шлифовки становится алмазом),

рубин,

сапфир,

изумруд,

топаз,

нефрит,

аметист,

агат.

К сожалению, высокая цена этого типа минералов заставляет многих продавцов создавать имитации, поэтому стоит иметь немного знаний о том, как распознать драгоценный камень. Стоит помнить, что их имитации чаще всего изготавливаются из стекла. Самый популярный пример имитации — кубический цирконий — синтетический камень, внешне похожий на бриллиант.

Драгоценные камни — как распознать?

Натуральные украшения, купленные в проверенном ювелирном магазине, не вызывают никаких сомнений, ведь к ним обычно прилагается сертификат подлинности. Однако бывает, что кольцо, колье или серьги с натуральными камнями достанутся в наследство от бабушки или другого близкого человека или куплены на барахолке. В этой ситуации стоит заранее оценить, с натуральным или синтетическим камнем установлено ваше украшение.

Распознавание драгоценных камней следует начинать с их тщательной очистки. Это можно сделать с помощью мягкой щетки или ткани и теплой воды с небольшим количеством моющего средства. Затем внимательно посмотрите на камень. Хорошо, если у вас есть возможность сделать это в увеличении. При осмотре обратите внимание на:

Цвет — слишком интенсивные и идеальные цвета, особенно в случае с теми камнями, которые были куплены по бросовой цене, должны вызывать у вас бдительность.

Включения — это различного рода дефекты внутри минерала. Это может быть трещина или щель скола. Если вы обнаружите дефект внутри камня, это может подтвердить его природное происхождение. Синтетические камни идеально чистые и безупречные внутри, хотя и в этом случае могут быть исключения, например пузырьки воздуха в стекле.

Оправа - натуральные камни обычно идут рука об руку с драгоценными металлами, поэтому если их оправа вызывает у вас сомнения, потому что, например, выглядит неряшливо или меняет цвет, велика вероятность, что вы имеете дело не с минералом, а с его имитацией

огранка — к шлифовке дорогих натуральных камней подходят с большей точностью, чем к обработке синтетических камней, поэтому небрежно сделанная огранка может быть признаком того, что вы имеете дело с синтетическим камнем.

Твердость – минералы имеют твердость выше средней, поэтому на их поверхности не должно быть царапин. Если вы их заметили, скорее всего, вы имеете дело с синтетическим камнем. Закругленные края или тусклый внешний вид также могут быть подсказкой, поскольку имитация может стираться или становиться тусклой со временем.

Сертификат (обстоятельства покупки) – солидные ювелирные магазины не могут позволить себе дешевые подделки, поэтому, зная только историю данного украшения и его покупки, можно быть уверенным, с каким камнем имеем дело. Очень часто к такой продукции прилагается сертификат подлинности, подтвержденный экспертом или лабораторией, проверившей ее подлинность.

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