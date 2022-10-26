Как развивается отечественная анимация на примере студии Platoshka

28 октября отмечается Международный день анимации. Это отличный повод поговорить об отечественных мультфильмах, которые активно развиваются благодаря независимым проектам, режиссерам и аниматорам. Многие российские мультсериалы популярны за рубежом, завоёвывают награды, собирают фан-клубы и удостаиваются собственных тематических парков развлечений.

Один из проектов, на который следует обратить внимание — молодая анимационная студия Platoshka.

Студия Platoshka была основана в 2019 году. Команду сильнейших специалистов российской анимационной индустрии объединила вдохновляющая миссия — с помощью мультфильмов рассказывать детям о добре, чести, любви, дружбе, учить их быть счастливыми, верить в себя и никогда не сдаваться.

Учредители компании — Антон и Яна Андрейчиковы, после рождения сына Платона поняли, что популярные мультфильмы уделяют не так много внимания развитию логики, мышления и памяти ребёнка, как хотелось бы родителям. К обсуждению вопроса подключилась мама Яны — Анна Шелегина, которая работала директором школы, была преподавателем в университете, руководила одним из подразделений психолого-педагогической службы для детей.

«Как-то, за семейным обедом, мы заговорили о современных мультфильмах и поняли, как мало качественного детского контента на экранах. Тогда спонтанно моя дочь Яна предложила создать свой фильм. Слово за слово — и мы серьёзно задумались об открытии собственной студии. Оказалось, что наша семья — отличная бизнес-команда. Я взяла на себя операционное управление, мой зять Антон — финансовые вопросы, а дочка с внуками — первые зрители и главные критики», — говорит Анна Шелегина, CEO, генеральный продюсер и сценарист анимационной студии Platoshka.

Так родилась новая студия, а вместе с ней и её пилотный проект — мультсериал «Цветняшки».

«Цветняшки» — музыкальный мультсериал для детей от 0 до 4 лет, в основе которого лежит чётко продуманная программа всестороннего развития в игровой форме. Проект создаётся большой командой профессионалов, художников-аниматоров… и родителей, которые предъявляют высокие требования к видеоконтенту для своих малышей.

«Самый главный посыл наших мультфильмов — это любовь. Мы хотим показать каждому ребёнку, что его любят, что он важен, и даже если возникнут трудности на его пути, то любящие люди всегда будут рядом и помогут справиться с любыми невзгодами. Любовь, дружба, добро, доверие в семье — это основные ценности нашего мультфильма. Мы верим, что вместе с музыкой, словами песен, дизайном, цветовой палитрой, используемыми в «Цветняшках», мы сможем помочь малышам в формировании их личности!» — говорит Яна Андрейчикова, учредитель анимационной студии.

Мультик рассказывает о страницах волшебного альбома, где живут Цыплёнок Пи, Волчонок У, Лисёнок Айяяй, Котёнок Мур и Зайчонок Скок. Каждый из них помогает малышу развить определённые навыки: социальные, интеллектуальные, физические, сенсорные, музыкальные и художественные. Герои постоянно взаимодействуют с маленьким зрителем, стимулируя его повторять их движения и слова, а также подсказывая родителям идеи для совместных занятий с ребенком.

Особое внимание в сериале уделяется музыкальной составляющей — для мультфильма записано более ста оригинальных песен для первого сезона и такое же количество для второго, включая множество волшебных колыбельных, у которых уже появились свои преданные поклонники. Помимо этого, в записи песен принимают участие настоящие профессионалы своего дела — певец Антон Макарский и певица IOWA (Екатерина Иванчикова). А главным композитором для мультсериала стала Яна Писаревская:

«Писать для малышей — большая ответственность, потому что они не могут сами решать, что слушать, — говорит Яна. — Музыка для них должна быть очень высокого качества — красивая, интересная, безупречно исполненная. И, по моему глубокому убеждению, она вовсе не должна быть упрощённой. В возрасте до трёх лет дети не могут повторить даже простейшую песенку, многие даже отдельных слов ещё не говорят. Поэтому это должна быть музыка для слушания, для развития, для воспитания и привития любви к музыке, к искусству».

Насладиться сериями мультсериала можно на официальном канале студия в YouTube.

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