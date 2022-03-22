Как сделать и отредактировать документ в формате PDF

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PDF – популярный формат документов, который используется при оформлении многостраничных текстовых работ, презентаций, книг и т.д. Чтобы открыть, изменить или оформить ПДФ, потребуется программа для редактирования PDF. В этой статье мы расскажем, как организовать файл в простом приложении PDF Commander. Оно предлагает удобный интерфейс на русском и содержит функции для объединения и конвертации документов.

Подробнее ознакомиться с возможностями программы для редактирования PDF можно по ссылке. На странице вы также сможете посмотреть отзывы пользователей и системные требования приложения и скачать дистрибутив ПО.

Создание документа в редакторе PDF Commander

Чтобы организовать новый файл ПДФ, необходимо выполнить всего 3 простых шага. Установите приложение на компьютер с Windows 11, 10, 8, 7. Затем следуйте инструкции:

Создайте новый файл

Программа предлагает два варианта для создания нового PDF. Вы можете:

  • Начать с чистого листа. Подходит для ручного размещения текста, картинок, штампов и т.д. Для этого нажмите «Создать PDF» в стартовом меню.

главный экран PDF Commander

  • Объединить изображения. Предназначен для оформления презентаций, склейки сканов или использования картинок в качестве фона для текста, рисунков, штампов. Щелкните «Объединить в PDF» и выберите файлы с жесткого диска. Настройте последовательность изображений с помощью стрелок в верхней части окна. Подтвердите действие.

Объединение изображений

При склейке изображений может потребоваться обрезать часть фото. Для этого нажмите на «Кадрировать» и выделите область, которую нужно сохранить.

Изменение размера страниц

Если вам нужен материал с определенными пропорциями, кликните правой кнопкой мыши по листу и примените опцию «Параметры страницы». Введите информацию о новых размерах и ориентации.

Выбор размера пдф страницы

Заполните страницы

Если вы создали чистый документ в редакторе PDF файлов, то откройте вкладку «Страницы». Создайте необходимое количество листов. Лишние страницы можно будет удалить в будущем. Также здесь вы сможете дублировать листы и поворачивать их.

Добавление страниц в новый документ

В разделе «Редактор» представлены инструменты для заполнения страниц. Вы сможете:

  • Добавить изображение с компьютера и настроить его размер, угол наклон.

Добавление изображений

  • Создать текст и изменить шрифт, цвет заливки, величину, начертание, межстрочный интервал.
  • Разместить электронную подпись или штамп из каталога для оформления официальной документации.

Добавление штампа в PDF документ

При создании многостраничного материала важно добавить нумерацию листов. Щелкните на функцию «Номер страницы». Настройте положение элемента, отступы, оформление надписи и величину.

Нумерация сраниц

Для использования карандаша и размещения фигур перейдите в раздел «Рисование». Укажите цвет и размер линии, а затем кликните на нужную опцию. Размер элементов можно будет отрегулировать, а любые ошибки удалить с помощью ластика.

Экспортируйте результат

Для вывода файла нажмите «Файл» – «Сохранить как». Введите название и папку.

Также перед сохранением документа его можно защитить от копирования или изменения. В разделе «Безопасность» примените функцию «Задать пароль». Установите тип шифрования: запретите копирование или изменение. Введите в соответствующие поля одинаковый код. Сохраните итог в подходящее место на диске.

Сохранение PDF документа в нескольких форматах

Заключение

Теперь вы знаете, как создать PDF-документ с нуля или оформить его из нескольких файлов. Для обработки используйте программу PDF Commander. С ее помощью можно сделать доклад, презентацию, книгу и многое другое. Вы можете скачать редактор ПДФ бесплатно и создать файл высокого качества. Удачи!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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