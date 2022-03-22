Как сделать и отредактировать документ в формате PDF

PDF – популярный формат документов, который используется при оформлении многостраничных текстовых работ, презентаций, книг и т.д. Чтобы открыть, изменить или оформить ПДФ, потребуется программа для редактирования PDF. В этой статье мы расскажем, как организовать файл в простом приложении PDF Commander. Оно предлагает удобный интерфейс на русском и содержит функции для объединения и конвертации документов.
Подробнее ознакомиться с возможностями программы для редактирования PDF можно по ссылке. На странице вы также сможете посмотреть отзывы пользователей и системные требования приложения и скачать дистрибутив ПО.
Создание документа в редакторе PDF Commander
Чтобы организовать новый файл ПДФ, необходимо выполнить всего 3 простых шага. Установите приложение на компьютер с Windows 11, 10, 8, 7. Затем следуйте инструкции:
Создайте новый файл
Программа предлагает два варианта для создания нового PDF. Вы можете:
- Начать с чистого листа. Подходит для ручного размещения текста, картинок, штампов и т.д. Для этого нажмите «Создать PDF» в стартовом меню.
- Объединить изображения. Предназначен для оформления презентаций, склейки сканов или использования картинок в качестве фона для текста, рисунков, штампов. Щелкните «Объединить в PDF» и выберите файлы с жесткого диска. Настройте последовательность изображений с помощью стрелок в верхней части окна. Подтвердите действие.
При склейке изображений может потребоваться обрезать часть фото. Для этого нажмите на «Кадрировать» и выделите область, которую нужно сохранить.
Если вам нужен материал с определенными пропорциями, кликните правой кнопкой мыши по листу и примените опцию «Параметры страницы». Введите информацию о новых размерах и ориентации.
Заполните страницы
Если вы создали чистый документ в редакторе PDF файлов, то откройте вкладку «Страницы». Создайте необходимое количество листов. Лишние страницы можно будет удалить в будущем. Также здесь вы сможете дублировать листы и поворачивать их.
В разделе «Редактор» представлены инструменты для заполнения страниц. Вы сможете:
- Добавить изображение с компьютера и настроить его размер, угол наклон.
- Создать текст и изменить шрифт, цвет заливки, величину, начертание, межстрочный интервал.
- Разместить электронную подпись или штамп из каталога для оформления официальной документации.
При создании многостраничного материала важно добавить нумерацию листов. Щелкните на функцию «Номер страницы». Настройте положение элемента, отступы, оформление надписи и величину.
Для использования карандаша и размещения фигур перейдите в раздел «Рисование». Укажите цвет и размер линии, а затем кликните на нужную опцию. Размер элементов можно будет отрегулировать, а любые ошибки удалить с помощью ластика.
Экспортируйте результат
Для вывода файла нажмите «Файл» – «Сохранить как». Введите название и папку.
Также перед сохранением документа его можно защитить от копирования или изменения. В разделе «Безопасность» примените функцию «Задать пароль». Установите тип шифрования: запретите копирование или изменение. Введите в соответствующие поля одинаковый код. Сохраните итог в подходящее место на диске.
Заключение
Теперь вы знаете, как создать PDF-документ с нуля или оформить его из нескольких файлов. Для обработки используйте программу PDF Commander. С ее помощью можно сделать доклад, презентацию, книгу и многое другое. Вы можете скачать редактор ПДФ бесплатно и создать файл высокого качества. Удачи!Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.