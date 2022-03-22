Как сделать и отредактировать документ в формате PDF

PDF – популярный формат документов, который используется при оформлении многостраничных текстовых работ, презентаций, книг и т.д. Чтобы открыть, изменить или оформить ПДФ, потребуется программа для редактирования PDF. В этой статье мы расскажем, как организовать файл в простом приложении PDF Commander. Оно предлагает удобный интерфейс на русском и содержит функции для объединения и конвертации документов.

Подробнее ознакомиться с возможностями программы для редактирования PDF можно по ссылке. На странице вы также сможете посмотреть отзывы пользователей и системные требования приложения и скачать дистрибутив ПО.

Создание документа в редакторе PDF Commander

Чтобы организовать новый файл ПДФ, необходимо выполнить всего 3 простых шага. Установите приложение на компьютер с Windows 11, 10, 8, 7. Затем следуйте инструкции:

Создайте новый файл

Программа предлагает два варианта для создания нового PDF. Вы можете:

Начать с чистого листа. Подходит для ручного размещения текста, картинок, штампов и т.д. Для этого нажмите «Создать PDF» в стартовом меню.

Объединить изображения. Предназначен для оформления презентаций, склейки сканов или использования картинок в качестве фона для текста, рисунков, штампов. Щелкните «Объединить в PDF» и выберите файлы с жесткого диска. Настройте последовательность изображений с помощью стрелок в верхней части окна. Подтвердите действие.

При склейке изображений может потребоваться обрезать часть фото. Для этого нажмите на «Кадрировать» и выделите область, которую нужно сохранить.

Если вам нужен материал с определенными пропорциями, кликните правой кнопкой мыши по листу и примените опцию «Параметры страницы». Введите информацию о новых размерах и ориентации.

Заполните страницы

Если вы создали чистый документ в редакторе PDF файлов, то откройте вкладку «Страницы». Создайте необходимое количество листов. Лишние страницы можно будет удалить в будущем. Также здесь вы сможете дублировать листы и поворачивать их.

В разделе «Редактор» представлены инструменты для заполнения страниц. Вы сможете:

Добавить изображение с компьютера и настроить его размер, угол наклон.

Создать текст и изменить шрифт, цвет заливки, величину, начертание, межстрочный интервал.

Разместить электронную подпись или штамп из каталога для оформления официальной документации.

При создании многостраничного материала важно добавить нумерацию листов. Щелкните на функцию «Номер страницы». Настройте положение элемента, отступы, оформление надписи и величину.

Для использования карандаша и размещения фигур перейдите в раздел «Рисование». Укажите цвет и размер линии, а затем кликните на нужную опцию. Размер элементов можно будет отрегулировать, а любые ошибки удалить с помощью ластика.

Экспортируйте результат

Для вывода файла нажмите «Файл» – «Сохранить как». Введите название и папку.

Также перед сохранением документа его можно защитить от копирования или изменения. В разделе «Безопасность» примените функцию «Задать пароль». Установите тип шифрования: запретите копирование или изменение. Введите в соответствующие поля одинаковый код. Сохраните итог в подходящее место на диске.

Заключение

Теперь вы знаете, как создать PDF-документ с нуля или оформить его из нескольких файлов. Для обработки используйте программу PDF Commander. С ее помощью можно сделать доклад, презентацию, книгу и многое другое. Вы можете скачать редактор ПДФ бесплатно и создать файл высокого качества. Удачи!

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