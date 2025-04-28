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Как сделать из инфоцыгана человека? Ответы в комедии «Хутор»

editor
By editor
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Гоша-Куценко-Дмитрий-Белоцерковский-Александр-Сетейкин
Фото: PREMIER / START / ТНТ

Онлайн-кинотеатры PREMIER, START и телеканал ТНТ продолжают работу над авантюрной комедией режиссера Ильи Силаева «Хутор» и представляют тизер-постер проекта. Сергей Романович («Чернобыль: Зона отчуждения», «Экипаж») возвращается на экраны в роли горе-блогера и «консультанта по инвестициям», которого предстоит перевоспитать суровому Бате — Гоше Куценко («Чужие деньги», «Красный шелк»). Сериал выйдет уже в этом году.

Пытаясь спастись от опасного человека и долга в 2 млн долларов, авантюрист и самопровозглашенный финансовый гуру Артем (Сергей Романович) бежит… в леса. Притвориться «маугли» без памяти и документов, а потом получить новую личность вместе с чистым паспортом — чем не гениальный план? Вот только полиция вместо МФЦ отвозит Артема в странное место — на Хутор, где дают кров и работу заблудшим душам. А еще там нет смартфонов и вообще все довольно… традиционно. Руководит общиной Батя (Гоша Куценко): бывший бизнесмен надеется, что отказ от порока и богоугодные дела вернут ему пропавшего без вести сына. И вот чудо — в авантюристе-маугли Батя начинает видеть ребенка, которого потерял много лет назад.

«Это история о заблудших душах, — считает режиссер Илья Силаев. — А еще о семье и о любви, это если без спойлеров. Мне очень понравилось работать с нашими креативными продюсерами, с нашими авторами: они написали очень интересную историю, читая которую, хихикаешь, но видишь второй план и серьезную драматическую линию. И, конечно, было очень интересно попробовать придумать, что такое наш хутор, потому что это изначально интересный сеттинг. Это не город, не офис, не следственный комитет, не кабинеты, это непонятное… нечто. Этого не существует в природе вообще, это какая-то деревня, которая построена посредине нигде, окруженная лесом, в укромном месте».

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