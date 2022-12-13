Как снизить долговую нагрузку по займам?

В 2023 году Банк России планирует ввести ограничения, вследствие которых финансовые организации ограничат выдачу кредитов заемщикам, на которых приходится высокая долговая нагрузка. Закредитованными считаются люди, имеющие на руках несколько кредитов или займов. В будущем для получения новой ссуды им сначала придется расплатиться со старыми обязательствами и снизить долговую нагрузку. Какие шаги предпринять, чтобы не попасть в долговую яму и в то же время сохранить возможность получения займа?

Снизить общую сумму платежей по кредитам

Чтобы погасить кредитные обязательства, важно начать с ревизии доходов и расходов: какие-то траты можно сократить, от каких-то вещей отказаться, чтобы накопить нужную сумму. Если оформлено несколько кредитов, стоит озаботиться их закрытием. Начинайте с тех, по которым самая высокая процентная ставка. При наличии длительного потребительского кредита или ипотеки сэкономить получится, если вносить каждый месяц чуть больше указанной в договоре суммы. Это уменьшит следующие ежемесячные выплаты.

Воспользоваться более низкой процентной ставкой

В ряде случаев можно обратиться в банк за снижением процентной ставки. Операцию получится провернуть, если долг больше 500 тыс. рублей, у вас не было просрочек по займам, а до конца срока остается не меньше одного года. Заявление на имя банка пишется в произвольной форме, но в нем обязательно стоит акцентировать внимание на том, что для новых клиентов действуют более выгодные условия. Срок рассмотрения обращения составляет 30 рабочих дней. Услуга с большой долей вероятности будет предоставлена, если клиент ранее не пользовался реструктуризацией.

Перейти в другой банк с лучшими условиями

Взяв кредит, клиенты планируют вернуть деньги своевременно, не допуская просрочек. Однако непредвиденные ситуации вносят коррективы, и приходится обращаться в банк или МФО за реструктуризацией или сменой программы финансирования. В некоторых случаях имеет смысл поискать фирму с более выгодными условиями кредитования, которая предложит сниженную процентную ставку или уменьшение ежемесячной выплаты.

Взять заем под 0%

Во многих финансовых компаниях предлагается оформить микрозайм онлайн. Как правило, акция действует для новичков, которые в МФО обращаются впервые. Преимущество предложения в том, что можно взять деньги в долг на срок до месяца (сумма обычно не более 15 тыс.), чтобы ими оплатить кредит. Главное – выплатить ссуду в срок, чтобы не было начислено процентов и пеней.

Оформить реструктуризацию

Эта услуга помогает продлить срок выплаты по кредиту, но снизить ежемесячный платеж. В каждой кредитной организации свои условия реструктуризации, поэтому с ними стоит ознакомиться заранее.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.