Как создать журнал с нуля

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») в Крыму проходит очный модуль образовательной программы «Издательское дело», объединившей молодых профессионалов индустрии со всей России. В течение недели участники совместно с экспертами медиакомпании Shkulev Media Holding пройдут путь создания журнала «Таврида.АРТ» от набросков контент-плана до верстки и оформления издания. По итогам программы журнал «Таврида.АРТ» будет представлен на фестивале в августе.

Курс «Издательское дело» стал первой образовательной программой Академии творческих индустрий «Меганом», официально открывшей свои двери для слушателей 27 мая 2023 года. Академия «Меганом» — новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, которая стала ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ» и одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере творческих индустрий. Круглогодичный образовательный центр позволяет молодым творцам получить профессиональное образование под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

В рамках блока «Новые медиа» будут представлены программы для специалистов медиа и блогосферы, издательского дела и литературного направления. Программа «Издательское дело» разработана совместно с медиакомпанией Shkulev Media Holding для издателей, арт-директоров, журналистов, интервьюеров, редакторов и продюсеров. В рамках интенсива участники смогут создать с нуля уникальный продукт — журнал «Таврида.АРТ».

В команде единомышленников и профессионалов слушатели придумают концепцию журнала, поработают интервьюерами, разработают дизайн и сверстают полосы будущего номера. Обучение будет проходить под руководством ведущих экспертов медиакомпании Shkulev Media Holding. По окончании курса каждый участник получит сертификат, а также свеженапечатанный журнал — результат проделанной работы. Лучшие участники будут отобраны в редакционную команду «Таврида.АРТ» и смогут претендовать на стажировку в таких изданиях, как Marie Claire, Psychologies, «Вокруг света».

«На нашей стремительной и такой насыщенной программе «Издательское дело» мы встретились сразу с двумя творческими вызовами: придумать смешанный формат обучения для студентов, который уместил бы в себе как теоретическую часть, так и реальную практику и — самое важное — придумать, спланировать и создать настоящий журнал с нуля. Можно сказать, что с форматом все получается — мы плотно занимались онлайн, а теперь встретились на площадке Академии «Меганом» и погрузились в работу редакции: ищем героев, делаем интервью, продюсируем съемки и пишем тексты. Хочется верить, что наши усилия в скором времени обретут форму сильного, инновационного, иммерсивного и стильного печатного продукта, который станет отражением уникального проекта «Таврида.АРТ» и кусочком его души, которым можно будет делиться со всем миром», — рассказала куратор программы «Издательское дело», главный редактор журнала ELLE GIRL, шеф-редактор популярного контента женских сайтов Shkulev Media Holding Виктория Павленко.

Программа «Издательское дело» реализуется в смешанном формате: очный модуль проходит с 29 июня по 6 июля на площадке Академии «Меганом». Параллельно с офлайн-интенсивом обучение проходит на онлайн-платформе. На очном модуле участники узнают о роли издателя при формировании содержания материалов, тонкостях продюсерского сопровождения издательского проекта, взаимодействии с потенциальными рекламодателями и на практике разберут ошибки, с которыми сталкиваются редакции и издатели, а также напишут статьи для будущего номера.

Руководителем образовательной программы выступает продюсер направлений «Литература, новые медиа и индустрия гостеприимства» Алена Ракитина. Среди экспертов программы: издатель, бренд-директор Marie Claire, Psychologies, «Вокруг света», преподаватель курса в области издательского дела Елена Ткач, заместитель главного редактора Marie Claire, преподаватель курса в области редакторского дела Раиса Мурашкина, арт-директор Marie Claire, Psychologies, преподаватель курса в области арт-дирекшена и дизайна Ольга Шуняева и креативный продюсер специальных проектов Shkulev Media Holding, преподаватель курса в области продюсирования и рекламы Ольга Дроздова. Куратором программы выступает Виктория Павленко — главный редактор журнала ELLE GIRL, шеф-редактор популярного контента женских сайтов Shkulev Media Holding.

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