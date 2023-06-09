Фотография — искусство, которое может освоить любой. В статье расскажем, что нужно для нового хобби и как стать фотографом-любителем. Ответим, какая техника потребуется для старта и где найти необходимую теорию, а в конце дадим еще несколько советов новичкам.

Что такое любительская фотография

Все мы делали любительские фото, чтобы сохранить памятные моменты. Это направление включает разные снимки: семейные, дружеские, из путешествий и даже селфи.

Фотография помогает выразить взгляд на мир, а также:

запечатлеть воспоминания;

избавиться от стресса;

познакомиться с новыми людьми, в том числе с фотографами, за творчеством которых вы следите;

научиться видеть необычное в окружающем мире.

Если хотите делать снимки еще лучше, прокачайте свои навыки. Для этого понадобится разобраться в основах композиции и перспективы, изучить работу камеры и со временем, возможно, перейти на профессиональную технику.

Как стать фотографом-любителем

Погрузиться в фотографию легко — для начала хватит встроенной камеры смартфона и бесплатных уроков. Расскажем подробнее, что потребуется новичкам.

Оборудование

Современные смартфоны делают снимки хорошего качества. Этого вполне достаточно, чтобы научиться выстраивать композицию, использовать правило третей, экспериментировать с ракурсами. Смартфон всегда под рукой, вы сможете поймать интересный кадр в любой момент.

Когда будете готовы двигаться дальше, покупайте камеру, которая поддерживает режим «Manual» — ручное управление. Изучите, что такое экспозиция, выдержка, диафрагма, как они влияют на результат. В ручном режиме придется задумываться о технических моментах, так что вы быстрее научитесь применять разные параметры на практике.

Для начала можно обойтись б/у камерой — на популярных площадках вроде Авито и Юлы множество вариантов, которые не так ударят по бюджету. Можно купить и новую — камеры есть в разных ценовых категориях. Например, зеркальные фотоаппараты стоят в среднем от 30 тысяч рублей.

По мере профессионального развития может понадобиться дополнительное оборудование: объективы, штатив, фотовспышки и т.д. Не стоит запасаться им заранее, покупайте оборудование постепенно — когда привычного функционала перестает хватать и захочется поэкспериментировать.

Софт

Подавляющее большинство снимков нужно обрабатывать — для этого потребуется фоторедактор. Как и в прошлом случае, не нужно сразу покупать дорогостоящие программы. Новичкам достаточно скачать простой фоторедактор и освоить в нем основы обработки.

Например, в ФотоМАСТЕРе есть как автоматические пресеты, так и ручные настройки. С его помощью вы легко разберетесь с настройкой баланса белого, цветовыми кривыми и ретушью фотографий. Есть пакетная обработка и конвертация формата RAW, так что можно быстро редактировать снимки с фотосессии.

Интерфейс фоторедактора интуитивно понятный, для всех инструментов есть краткие пояснения. Также на сайте и канале разработчика на YouTube вы найдете подробные уроки по работе функций.

Обучение

Сейчас доступно много вариантов обучения фотографии — от онлайн-курсов и до наставничества от известных фотографов. Начинать можно с бесплатных видеоуроков на YouTube — на них расскажут основы фотографии, базовые термины и понятия. Такие уроки есть, например, на канале Александра Стебловского или школы Profileschool. После этого можно подбирать курсы онлайн или вживую, книги и учебники.

Еще один способ учиться — читать блоги фотографов, которые вас вдохновляют. Они часто делятся советами, техниками, приемами. Изучайте чужие работы и замечайте, что вам в них нравится, а что — нет.

Практика

Даже лучшие курсы фотографии будут бесполезны, если знания не применять на практике. Возьмите камеру и начните снимать все вокруг, чтобы практиковаться.

Смотрите на мир через объектив, стройте композиции, ищите необычное в привычном. Фотографируйте окружающий мир: квартиру, двор, любимые парки, интересные здания. Делайте портреты питомцев, членов семьи, друзей. Поэкспериментируйте с освещением, попросив модель встать в разных местах от источника света.

Советы для начинающих фотографов

Если вы изучили теорию, выбрали технику, начали практиковаться и скачали удобный редактор, то вас уже можно смело назвать фотографом-любителем. Вот еще несколько советов, как прокачать свои навыки.

Развивайте насмотренность

Смотрите на чужие фотографии, оценивайте их, определяйте, что в них нравится, а что — нет. Смотрите хорошее кино и замечайте, как в нем выстроена картинка.

Некоторые фильмы можно целиком разбирать на кадры и анализировать сочетание цветов, расположение персонажей, работу с планами и перспективой. Яркий пример — фильм «Отель “Гранд Будапешт”» Уэса Андерсона. Стиль режиссера строится на симметрии, броских цветах, вниманию к каждой детали. Все это создает уникальные композиции, через которые и раскрывается история.

Почаще гуляйте

Посещайте новые места, выбирайтесь на природу, ходите на фестивали. Там вы найдете интересные сюжеты для фото, научитесь снимать в разных условиях и попробуете различные жанры.

Не покупайте технику и софт «на вырост»

Частая ошибка новичков — они покупают дорогую камеру и надеются, что этого достаточно для хороших снимков. На самом деле для использования профессиональной камеры требуется значительная подготовка и навыки. Начинающим фотографам сложно сходу разобраться с настройками и начать снимать шедевры. В результате они часто разочаровываются, забрасывают хобби и жалеют о потраченных деньгах.

То же касается и дорогих фоторедакторов. Некоторые новички без подготовки покупают Adobe Photoshop или Affinity Photo. Их интерфейс включает в себя множество непонятных и сложных инструментов. В итоге обработка фото иногда превращается в мучение. Начинать нужно с малого — камеры на смартфоне и простых редакторов. Только когда вы их «перерастете», можно задумываться о чем-то посложнее и подороже.

Найдите свою нишу

Каждый фотограф со временем находит жанр, в котором ему больше нравится работать. Одни мастерски снимают портреты, у других получаются волшебные пейзажи, а третьи становятся профи в макросъемке.

Попробуйте разные направления и решите, какое подходит именно вам. Не стремитесь преуспеть во всех жанрах сразу — лучше выберите одну-две ниши и практикуйтесь в них.

Развивайтесь в комфортном темпе

У каждого человека свои условия и возможности: количество свободного времени, бюджет на покупку камеры. Если для вас фотография — хобби, она в первую очередь должна приносить удовольствие. Наслаждайтесь процессом съемки, выражайте взгляд на мир через объектив и не переживайте, если не получается сразу достигнуть идеала.

Заключение

Любительская фотография — популярное хобби, которое дает широкие возможности для творчества и самореализации. Чтобы начать, не нужен даже фотоаппарат. Учиться можно по бесплатным видеоурокам, а обрабатывать снимки — в простых фоторедакторах. Главное — побольше практиковаться, постоянно пробовать новые приемы съемки и обработки фотографий, и тогда вы обязательно добьетесь успеха в этом искусстве.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.