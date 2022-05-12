Как стать нумерологом: секреты и знания

Нумерология – это наука, которая занимается изучением цифр и чисел. Нумерология возникла примерно 2500 лет назад в Древнем Вавилоне. Известно, что древнегреческие математики и философы разработали первые математические представления о числах и произвели конкретные расчеты ряда важнейших параметров разных объектов, таких как, например, число Пи. Именно тогда зародилось нумерологическое учение, которое представляет собой практическое приложение нумерологических расчетов. Сегодня это более обширная наука и пройти обучение нумерологии может любой желающий.

С чего стоит начать?

Целью нумерологической науки является изучение простых и сложных чисел. Таким образом, нумерология является широкой областью знаний, в которую входят и числа, и различные числа, а также действия с числами и их влияние друг на друга.

Внутрь каждого из этих разделов входят науки, которые находятся на стыке математики и науки нумерации. В данном разделе осуществляются сопоставления между собой различных объектов. Интересен тот факт, что в классической нумерологи всего около 3000 математических расчетов, однако существуют методики, которые позволяют производить более 100000 вычислений в минуту.

Нумерация чисел

Данная область нумерологического знания имеет несколько точек соприкосновения с математикой. В основе нумерологической теории лежит идея о том, что все числа, которые мы считаем, когда-то были известны людям, но были забыты. Рассчитать их достаточно сложно, однако, существует несколько основных способов, которые и позволяют производить расчет числа.

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