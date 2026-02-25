Как студенты МХПИ в Боровске провожали зиму

Студенты Московского художественно-промышленного института (МХПИ) отметили Масленицу в Боровске. Институт приезжает в этот город в Калужской области уже несколько лет подряд — вместе с командой артиста балета Гедиминаса Таранды. Каждый год гуляния собирают больше трёх тысяч боровчан и гостей из разных регионов страны.

В этом году студенты кафедр «Медиа и Дизайн» и «Художественных дисциплин» взялись за оформление всей праздничной площадки и главной сцены. Расписанные тотемы в русском стиле, резные створки в форме городков, подиумы с символикой праздника, задник сцены, масленичные куклы — всё это придумали и сделали сами студенты.

«Масленица в Боровске — праздник, в котором мы участвуем с удовольствием и гордостью, — говорит ректор МХПИ Алексей Егоров. — Город нас уже знает и ждёт. Для студентов это живая практика: большое пространство, тысячи людей вокруг, реальные задачи — и всё это нужно почувствовать и удержать. Такому в аудитории не научишь».

Открыл праздник торжественный парад. В нарядных костюмах, сшитых специально к этому дню, сорок студентов МХПИ прошли в шествии рядом с духовыми оркестрами, артистами балета и музыкальными коллективами. Весь оставшийся день ребята провели на площадке — помогали с праздничными активностями и просто были частью большого народного гуляния.

Завершился праздник эффектно. Чучело Масленицы, сделанное руками студентов, было представлено на льду чемпионского катка спортивной школы «Наследие» Ильи Авербуха.