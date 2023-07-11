Как тайные гости могут помочь ресторанному бизнесу

Качество еды, обслуживание, общая атмосфера – все эти факторы влияют на положительное впечатление от заведения гораздо больше, чем цена. Тайный покупатель в ресторане — ценный инструмент для оценки уровня обслуживания и качества блюд. Получение объективного взгляда со стороны гостя заведения помогает оставаться в курсе проблемных областей и зон для улучшения.

Тайные гости – наблюдатели, а не критики. Проверяющие ведут беспристрастное наблюдение за работой персонала, а также за другими ключевыми аспектами опыта гостя в вашем заведении. Цель состоит НЕ в том, чтобы найти причины для наказания сотрудников, а в том, что представляет гораздо бОльшую ценность: выявить «подводные камни» в бизнесе, устранение которых приведет к увеличению продаж.

Что проверяют тайные покупатели в ресторанах

Исследование тайными гостями в ресторанах и кафе сосредоточены на измерении эффективности вашего бизнеса и оценке всех аспектов клиентского опыта. Рассмотрим основные направления проверки во время тайных визитов.

Чистота

Одна из важнейших вещей, на которую обращают внимание клиенты, – это чистота заведения – от мусора снаружи до пыли внутри. Тайный гость в ресторане позволит получить беспристрастное представление о чистоте и покажет, поддерживает ли ваша команда чистоту в ресторане в соответствии со стандартами заведения.

Приветствие в заведении

Оценивая работу своего персонала, не забывайте о хостесс и администраторах. Будучи первыми людьми, с которыми взаимодействуют клиенты, работа этих сотрудников очень важна. Используйте метод тайных покупок в ресторанах, чтобы узнать, как встречают людей и насколько гладко проходит процесс.

Внимание за столом

Время, которое требуется вашим официантам, чтобы приветствовать гостей за их столом и уделить внимание, имеет решающее значение. Тайные гости помогут узнать, сколько времени требуется вашим сотрудникам для начала работы с каждым новым столиком гостей.

Допродажи

Большая часть увеличения среднего гостевого чека связана с дополнительными продажами вашим гостям. Тайные проверяющие узнают, работают ли официанты и бармены на увеличение среднего чека, предлагают ли дополнительные блюда или напитки, рекомендуют ли альтернативу блюдам из стоп-листов и т.п.

Скорость обслуживания

Вы можете измерить скорость обслуживания в своем заведении с помощью тайных гостей, чтобы узнать, соответствуют ли работа команды вашим стандартам, а если возникают задержки, то на каком этапе.

Общее отношение и знание меню

Тайные гости оценят, могут ли сотрудники заведения отвечать на вопросы и давать рекомендации. Вы сможете оценить знания вашей команды о еде и напитках. Эта информация поможет решить, требуется ли сотрудникам дополнительное обучение или мастер-классы.

Качество продуктов питания

Это, пожалуй, самая важная часть опыта каждого клиента ресторана или кафе. Даже если другие аспекты заведения нуждаются в некоторой доработке, гости все равно могут вернуться, потому что им нравится вкус ваших блюд. Тайный покупатель даст вам представление о ключевых аспектах качества вашей еды, чтобы убедиться, что блюда всегда приготовлены ??идеально.

Задание для тайных гостей

Тайные гости дают осмысленную оценку обслуживания посетителей и собирают действительно ценную информацию, но только в том случае, если они подготовлены к проверке. Если тайным проверяющим дано задание «искать все», вы, вероятно, получите обратную связь, которая будет слишком общей, чтобы помочь улучшить что-то в заведении.

Дайте проверяющим конкретные указания до того, как они посетят ваш ресторан. При разработке чек-листа проверки включите те точки оценки, которые наиболее важны для вас и вашей деятельности.

Заключение

Тайные гости в ресторанах играют важную роль в оценке уровня обслуживания и качества блюд. Они не являются критиками, а скорее наблюдателями, чья цель заключается в предоставлении объективного взгляда на различные аспекты клиентского опыта. Полученная информация после тайной проверки заведения позволяет выявить проблемные области и потенциальные улучшения, что в свою очередь способствует повышению уровня обслуживания и увеличению продаж.

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