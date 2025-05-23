«Как Тогда На Выпускном»: «Ласковый май» вернулся в мае

Трек, написанный Сергеем Арутюновым, уже примирил всех участников группы и становится хитом всех выпускных страны. Ласковый Май, Андрей Разин и Сергей Арутюнов выпустили совместный трек «Как Тогда На Выпускном».



23 мая состоялся релиз первого совместного трека группы «Ласковый Май» и финалиста шоу «Голос» Сергея Арутюнова.

Совсем недавно отгремели суды между наследниками Юры Шатунова и Андреем Разиным. Многочисленные споры решились неоднозначно. А шлейф судебных претензий не заканчивается даже после смерти Юры Шатунова.

Песня «Как Тогда На Выпускном» была записана более 3-х лет назад. Песню написал Сергей Арутюнов — исполнитель хита «На Заре 2020», молодой, но уже успевший дать 2 сольных концерта в Государственном Кремлёвском Дворце. Сергей Арутюнов предложил группе Ласковый Май записать её вместе. Ребята согласились. Все распри успокоились. Враждующие стороны примирились. Арутюнову своим творчеством удалось всех объединить.



Но трек не был выпущен сразу, его долго дорабатывали. И вот только сейчас песня «Как Тогда На Выпускном» официально выпущена.



И очень символично, что произошло это всё в мае.



Кто знает, может, трек «Как Тогда На Выпускном» станет началом новой истории группы Ласковый Май, которая приобретёт в лице Сергея Арутюнова нового солиста. Но это уже совсем другая история, а пока предлагаем к прослушиванию первый совместный трек Ласкового Мая, Андрея Разина и Сергея Арутюнова — «Как Тогда На Выпускном».