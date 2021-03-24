«Как трогательно»: Гузель Хасанова подарила вторую жизнь песне Татьяны Булановой

Несмот­ря на новые вея­ния, есть пес­ни, кото­рые оста­лись в исто­рии рос­сий­ской музы­ки и их по сей день любят слу­ша­те­ли и отда­ют почте­ние арти­сты, вдох­нов­ля­ясь и испол­няя музы­каль­ные ремей­ки. Гузель Хаса­но­ва — певи­ца, побе­ди­тель­ни­ца про­ек­та «Новая Фаб­ри­ка Звёзд» 2017. После про­ек­та Гузель успеш­но ведет соль­ную карье­ру и пишет пес­ни. В этот раз, певи­ца реши­ла пода­рить новое зву­ча­ние пес­ни Татья­ны Була­но­вой «Не плачь», предо­ста­вив ее на суд публике.

«Я меч­та­ла спеть эту пес­ню с того само­го вре­ме­ни, как моя тётя напе­ва­ла мне её перед сном, а Татья­на Була­но­ва пела мне с экра­на теле­ви­зо­ра: такая тро­га­тель­ная и ни на кого не похо­жая. Мне все­гда каза­лось, что она зна­ет, чув­ству­ет и пони­ма­ет то, что дале­ко не всем дано», — рас­ска­зы­ва­ет Гузель.

Неве­ро­ят­ную чув­ствен­ность музы­каль­ной рабо­те доба­ви­ло видео, кото­рое Гузель пред­ста­ви­ла на сво­ей стра­ни­це в Инстаграм.

Испол­нить в новом про­чте­нии пес­ню вели­кой певи­цы меч­та­ют мно­гие арти­сты, а вот сде­лать это каче­ствен­но, не поте­ряв эмо­ции музы­каль­ной рабо­ты, может дале­ко не каждый.

Слу­ша­те­ли Гузель и звез­ды рос­сий­ско­го шоу биз­не­са по досто­ин­ству оце­ни­ли ремейк. «Как тро­га­тель­но», «До мура­шек», «Безум­но кра­си­во!», — пишут они в комментариях.

«Я могу мно­го и умно рас­пи­сы­вать, но какое это име­ет зна­че­ние, если малень­кая девоч­ка внут­ри меня тре­пе­щет от сча­стья, что она-таки спе­ла эту вели­кую пес­ню. И я ею гор­жусь»,- добав­ля­ет Гузель.

укра­ли