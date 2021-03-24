«Как трогательно»: Гузель Хасанова подарила вторую жизнь песне Татьяны Булановой

Несмотря на новые веяния, есть песни, которые остались в истории российской музыки и их по сей день любят слушатели и отдают почтение артисты, вдохновляясь и исполняя музыкальные ремейки. Гузель Хасанова — певица, победительница проекта «Новая Фабрика Звёзд» 2017. После проекта Гузель успешно ведет сольную карьеру и пишет песни. В этот раз, певица решила подарить новое звучание песни Татьяны Булановой «Не плачь», предоставив ее на суд публике.
«Я мечтала спеть эту песню с того самого времени, как моя тётя напевала мне её перед сном, а Татьяна Буланова пела мне с экрана телевизора: такая трогательная и ни на кого не похожая. Мне всегда казалось, что она знает, чувствует и понимает то, что далеко не всем дано», — рассказывает Гузель.
Невероятную чувственность музыкальной работе добавило видео, которое Гузель представила на своей странице в Инстаграм.
Исполнить в новом прочтении песню великой певицы мечтают многие артисты, а вот сделать это качественно, не потеряв эмоции музыкальной работы, может далеко не каждый.
Слушатели Гузель и звезды российского шоу бизнеса по достоинству оценили ремейк. «Как трогательно», «До мурашек», «Безумно красиво!», — пишут они в комментариях.
«Я могу много и умно расписывать, но какое это имеет значение, если маленькая девочка внутри меня трепещет от счастья, что она-таки спела эту великую песню. И я ею горжусь»,- добавляет Гузель.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.