«Как ты там»: премьера нового лирического трека Stazzy

Эту осень можно назвать плодотворным периодом в творческой жизни Stazzy: продолжая радовать поклонников яркими музыкальными премьерами, певица представляет новинку «Как ты там» — лирическую балладу, наполненную нотками меланхолии и воспоминаниями о прошлом.

В каждой строчке нового трека «Как ты там» звучат слова, выражающие глубокие переживания героини. Она искренне сожалеет о том, что так и не смогла полюбить человека, который был рядом с ней и надеялся на взаимность, но не сумел заполнить собой пустоту в ее сердце.

В поисках настоящих чувств девушка упустила из виду, возможно, самое ценное, что когда-либо было в ее жизни. В этой песне она выражает всю свою грусть и одиночество, а также сомнения — а вдруг это и была любовь?

В конечном итоге она понимает, что хотела бы начать все сначала и влюбиться в того самого отвергнутого парня. Теперь она мечтает увидеть на экране смартфона всего лишь одну фразу: «Привет, ну как ты там?» — вопрос, который может изменить все: согласитесь, что каждый из нас хотя бы раз испытывал желание получить такое сообщение.