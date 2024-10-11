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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Как ты там»: премьера нового лирического трека Stazzy

editor
By editor
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stazzy

Эту осень можно назвать плодотворным периодом в творческой жизни Stazzy: продолжая радовать поклонников яркими музыкальными премьерами, певица представляет новинку «Как ты там» — лирическую балладу, наполненную нотками меланхолии и воспоминаниями о прошлом.

В каждой строчке нового трека «Как ты там» звучат слова, выражающие глубокие переживания героини. Она искренне сожалеет о том, что так и не смогла полюбить человека, который был рядом с ней и надеялся на взаимность, но не сумел заполнить собой пустоту в ее сердце.

В поисках настоящих чувств девушка упустила из виду, возможно, самое ценное, что когда-либо было в ее жизни. В этой песне она выражает всю свою грусть и одиночество, а также сомнения — а вдруг это и была любовь?

В конечном итоге она понимает, что хотела бы начать все сначала и влюбиться в того самого отвергнутого парня. Теперь она мечтает увидеть на экране смартфона всего лишь одну фразу: «Привет, ну как ты там?» — вопрос, который может изменить все: согласитесь, что каждый из нас хотя бы раз испытывал желание получить такое сообщение.

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