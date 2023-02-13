Как увеличить скорость интернета на смартфоне: радикальный способ и простые советы

Постоянное падение скорости мобильного интернета — проблема, с которой сталкиваются многие люди. Причин такого неприятного явления может быть несколько. На скорость интернета в смартфоне влияют разные факторы.

Почему скорость интернета редко бывает максимальной

Склоняя клиентов к покупке мобильного интернета, маркетологи обычно в красках расписывают его показатели, включая скорость. Однако максимальным на практике этот параметр бывает редко. Скорость мобильного интернета зависит:

от расположения вышек;

их количественного соотношения;

технических характеристик телефона;

используемого провайдером оборудования;

стандарта связи и пр.

Чтобы приблизиться к максимальной скорости, которая, к примеру, для 4G составляет 1 Гбит/с, нужно соблюсти несколько условий. Отличной скорость интернета может быть:

при близком расположении вышки;

минимальной нагрузке на сеть;

отсутствии помех.

В реальной жизни этого достичь бывает практически невозможно. Но как же ускорить мобильный интернет? На самом деле средство сделать скорость максимально высокой, конечно же, существует.

Как повысить скорость

Самый верный способ усилить сигнал и сделать интернет более скоростным — это использование антенн. Такой способ подойдет как для города, так и для загородных населенных пунктов, включая отдаленные деревни.

Самостоятельно подобрать такое оборудование бывает сложно. Поэтому для выбора комплекта антенн увеличения скорости интернета лучше всего обратиться к специалистам.

К примеру, недорого продает антенны компания ДалСвязь. Опытные мастера этой фирмы грамотно подберут клиенту комплект усиления мобильного сигнала. Заказать необходимое оборудование с доставкой можно непосредственно на сайте компании https://dalsvyaz.ru/.

Компания сама занимается производством такого оборудования и гарантирует отличный результат его применения. Стоят комплекты ДалСвязь очень недорого. Компания работает на рынке с 1998 г, и имеет, в том числе и собственный сервисный центр.

Что необходимо для усиления

В комплекты, поставляемые компанией ДалСвязь, к примеру, входят антенны, которые направляются на базовые станции, а также репитеры. Репитерами, купить которые, как и антенны, в ДалСвязи можно, в том числе и отдельно https://dalsvyaz.ru/repeater/ называют устройства, расширяющие зону сигнала и обеспечивающие стабильную работу интернета там, где он ранее отсутствовал.

Состоят комплекты, изготовленные компанией ДалСвязь, таким образом, из:

репитеров;

внешних антенн;

внутренних антенн;

делителей сигнала;

коаксиальных кабелей на 50 Ом;

разъемов высокочастотных, подходящих по характеристикам марке кабеля.

Внешние антенны размещаются на крыше или на стенах здания. Закрепить и настроить их несложно, в том числе и самостоятельно. При монтаже нужно следить за тем, чтобы антенна была направлена в сторону вышки сотовой связи.

Компактные внутренние антенны для усилителей связи устанавливаются непосредственно в помещениях дома. Делители сигнала бывают необходимы при наличии в доме больше двух внутренних антенн.

Отзывы об антеннах

Если судить по отзывам, правильно подобранные и настроенные антенны могут творить в отношении увеличения скорости интернета настоящие чудеса.

Скорость сигнала после установки антенн увеличивается в несколько раз. Интернет появляется даже там, где его ранее никогда не было. Прослужить антенны верой и правдой после установки могут долгие годы.

Как еще можно увеличить скорость: специальные приложения

Антенны — самый радикальный и верный способ повысить скорость интернета. Но можно попытаться сделать интернет более скоростным и с помощью специальных приложений для смартфона. С их помощью меняются системные параметры телефона, недоступные обычному пользователю.

Кардинально улучшить интернет с помощью приложений, конечно, не получится. Но увеличить скорость немного все же можно. Самыми популярными приложениями, предназначенными для этой цели, считаются:

Internet Booster;

Internet Speed Master;

Net Optimizer & Booster и пр.

Механизм работы этих программ схож. В операционке происходит оптимизация параметров. Также приложения контролируют соединения и следят за очисткой мусора.

Функция экономии трафика

Можно также включить в браузере функцию экономии трафика. Эта функция повышает скорость мобильного интернета, благодаря сжатию трафика данных на сервере.

Трафик в данном случае может экономиться на 40-80%. Лучше всего при использовании функции сжимаются текстовые и служебные файлы, хуже — видео и картинки. Имеется функция экономия трафика во многих браузерах.

Очистка телефона

Может помочь увеличить скорость интернета и очистка некоторых функций телефона. Ведь, чем больше в смартфоне установлено приложений, тем сильнее он может тормозить.

Работающие в фоновом режиме программы съедают трафик, постоянно обновляясь. Удалив эти приложения, можно не только ускорить интернет, но и сэкономить заряд батареи.

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