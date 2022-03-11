Как в пандемию все стали стримерами, и что будет дальше

Мог ли кто-то подумать в конце 2019 или начале 2020 года, что спустя всего пару месяцев почти вся жизнь современников перекочует в онлайн? Работа, учеба, общение, новые знакомства и многое другое. Поразительно, как за столь короткое время изменился сам формат коммуникации между людьми. И если раньше все общались преимущественно в мессенджерах или в соцсетях, то с началом пандемии вдруг резко переключились на видеосвязь. Чтобы оценить масштабы перемен, достаточно взглянуть на статистику роста сервиса видеоконференций Zoom. В марте 2020 года капитализация компании выросла на колоссальные 30%. Это более чем 10 миллиардов долларов!

Сейчас на дворе 2022 год. Сервисы для видеосвязи совершенно не спешат сдавать позиций. А мы с вами, сами того не ожидая, стали в некотором смысле стримерами. Почему это произошло? Как видеообщение изменило нашу жизнь? И что со всем этим будет дальше? Давайте разбираться!

Всемирный бум видеоформата, его плюсы и минусы

Карантинные ограничения и опасения за собственное здоровье заставили миллионы людей перейти на удаленный формат учебы и работы. Более того, многие старались (да и сейчас стараются) уменьшить количество контактов с посторонними. Поэтому живое общение стало настоящим дефицитом. Но при этом потребность в коммуникации осталась. А мессенджеры и соцсети физически неспособны ее удовлетворить. И тут на сцену вышли видеочаты всех возможных видов и форматов.

Zoom — далеко не единственный сервис, показавший безумные темпы роста. Вот лишь несколько интересных статистических данных:

Акции Slack в марте 2020 года выросли с $17.04 до $25.94 доллара.

Количество посещений Skype в то же время достигло 100 миллионов. Это при том, что осенью 2019 года их было всего 25 миллионов — в четыре раза меньше.

Google Meet и вовсе показал сумасшедшие темпы роста — 1,25 миллиарда посещений в начале 2020 года против 100 миллионов в конце 2019-го.

Объяснить такие темпы роста популярности несложно. Почти весь мир перешел на удаленный формат работы и учебы. Кроме того, люди стали активно использовать сервисы видеоконференций для общения с друзьями и близкими. Групповые видеочаты пришлись по душе аудитории. А учитывая, что многие площадки позволяют проводить конференции на 100 и даже больше человек, это открыло просто колоссальные возможности для их применения. Плюс они сделали коммуникацию намного удобнее — без долгих переписок, обмена электронными письмами, бесконечными звонками по телефону и так далее.

Но не обошлось и без некоторых недостатков такого формата:

Zoom и его аналоги не подходят для поиска новых знакомств. Да, это удобный рабочий инструмент и средство коммуникации с друзьями, но не более того. Для рядового интернет-пользователя функционал подобных площадок — это излишество. Им нужно что-то проще, понятнее и удобнее. У многих общение через сервисы видеосвязи ассоциируется именно с работой или учебой, и это не всем по душе.

Что же делать тем, кому нравится формат видеообщения, но перечисленные инструменты им по какой-то причине не подходят? Мы знаем решение!

Видеочат: выбор для тех, кто ищет новые знакомства без лишних сложностей

Видео чат рулетка — это сайт или приложение, главная функция которого — соединять вас с совершенно случайными пользователями. Вы можете задать лишь базовые параметры поиска — пол, возраст, язык и прочее (в зависимости от площадки). А далее сервис случайным образом подберет вам собеседника. Вы в любой момент можете нажать «Далее», и через секунду перед вами будет новый человек.

Формат видеочата — идеальная альтернатива классическим сайтам и приложениям знакомств, только проще, удобнее и без лишних действий с вашей стороны. Не нужно долго регистрироваться, заполнять информацию в профиле, загружать фото, отвечать на вопросы в анкете и прочее.

Чат рулетка — это в сравнении с сайтами и приложениями знакомств еще и весьма выгодно. Многие такие площадки либо полностью бесплатные, либо доступны за минимальную плату. Если вы ранее пользовались приложениями знакомств, то знаете, что это обычно довольно дорогое удовольствие и платить здесь приходится чуть ли не за каждое действие.

На фоне пандемии, карантина и дефицита живого общения онлайн видео чаты увеличили аудиторию наравне с сервисами видеоконференций. А некоторые даже больше. Так, видеочаты ome.tv, chatrandom.com, coomeet.chat/ru показали прирост числа пользователей в 2-3 раза уже спустя пару месяцев после начала пандемии. И самое главное — вот уже более двух лет они не сдают позиций. Более того, в видеочате приходят многие пользователи из приложений знакомств, разочарованные в этом формате.

Что будет дальше?

Во-первых, мы уверены, что сервисы видеоконференций, стриминговые площадки и видеочаты продолжат наращивать аудиторию в ближайшие годы. Во-вторых, сайты и приложения знакомств будут активнее внедрять функционал видеочатов, так как спрос на него очень большой. Многие уже его внедрили — Tinder, Badoo и другие. В-третьих, чат рулетки рано или поздно могут существенно эволюционировать и вырасти во что-то большее. И именно на этом пункте стоит остановиться более подробно.

Речь идет о метавселенных и применении VR/AR технологий в дейтинг-индустрии. Компания Facebook уже трансформировалась в Meta, а Марк Цукерберг активно работает над созданием своей мета-вселенной. И одновременно с этим над собственной метавселенной работает Tinder. Уверены, скоро подключатся и остальные.

Метавселенные и технологии виртуальной/дополненной реальности способны в корне изменить сами принципы знакомств и общения в интернете. И это определенно будет абсолютно новый опыт для миллионов человек во всем мире. Представьте, что вы не просто сможете встречаться в Сети с новыми людьми и общаться, но и вместе проводить время в виртуальном мире — ходить в VR-кино, прогуливаться по виртуальным улочкам незнакомых городов или посещать концерты любимых групп с многотысячной толпой, не выходя при этом из собственного дома! Удивительно, не правда ли?

Конечно, все это станет реальностью не через неделю и не через месяц. Но мы уверены, что пройдет всего пару лет, и мы увидим совершенно другое интернет-пространство, о котором пока можно прочесть разве что в научно-фантастической литературе. Не знаем, как вы, а мы с нетерпением ждем возможности попробовать что-то новое и самобытное.

Подведем итоги

Мир меняется. Порой гораздо быстрее, чем мы ожидаем. Никто не мог предугадать, что буквально в одно мгновение из-за нового вируса весь мир уйдет в онлайн, а живое общение станет большой редкостью. К счастью, развитие интернет-технологий к тому моменту уже достигло таких высот, что переход в онлайн оказался для большинства вполне комфортным и не нарушил ритм жизни.

Ситуация с пандемией показала, что человек умеет адаптироваться к новой реальности и неожиданным переменам. Более того, он научился адаптировать окружающий мир под свои потребности. Так мы с вами и стали стримерами, аватарами в Сети и случайными собеседниками в видеочатах. И оказалось, что это неплохо!

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.