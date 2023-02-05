Как выбирать мужские ботинки

Приобретение мужской обуви - задача непростая. На рынке и в магазинах представлен огромный ассортимент моделей различных брендов и стилей. Подобрать ботинки, которые будут соответствовать внешнему облику мужчины и при этом не доставят дискомфорт, сложно. Зная, на что обратить внимание при выборе обуви, можно избежать ошибок и пустых трат https://10xl.ru/catalog/muzhskaya-obuv.

Мужские ботинки больших размеров - с чем их носить

Зачастую представители сильной половины человечества предъявляют к обуви минимальные требования - она должна быть удобной и прочной. Дизайнеры советуют обращать внимание на материал изготовления, подошву и каблук. Немаловажно и то, к какому стилю одежды выбирается обувь, прислушайтесь к советам опытных стилистов:

Модель Оксфорд отличается шнуровкой закрытого типа, чаще всего изготавливается из натуральных материалов - замши или кожи. Сочетается с любыми классическими брюками и костюмами. Дерби хорошо смотрятся с нарядами неофициального типа и имеют открытую шнуровку. Лоферы хорошо носить с джинсами или узкими брюками, у них всегда устойчивый каблук и толстая массивная подошва. Перфорированные броги идеальны для дополнения весенних и летних образов. Любителям стиля “кэжуал” знакомы челси – кожаные ботинки на тонкой подошве с закругленным мысом.

Материалы для производства мужской обуви

Для пошива обуви производители используют разные материалы. Выбирая мужские ботинки больших размеров, обратите внимание на следующие материалы, обладающие достойными характеристиками:

Кожа - глянцевая, тисненая, матовая, считается гигиеничным и дышащим материалом, отличается достойным внешним видом. При соответствующем уходе прослужит долгое время.

Мягкая замша обеспечивает хороший воздухообмен, может быть разных оттенков. Ее главный минус - боязнь воды, но с современными влагоотталкивающими пропитками эта проблема уходит в прошлое.

Легкий и мягкий нубук применяется при изготовлении легких и изысканных ботинок. многие считают этот материал капризным, но случайно оставленные царапины легко затираются специальными средствами.

Эко-кожа - искусственный материал, который не отличается внешне от натурального. Сегодняшние технологии позволяют выпускать многослойные, пропитанные особым составом ткани, которые отличаются невысокой себестоимостью и не пропускают влагу.

Синтетические и натуральные ткани, текстиль больше всего подходит для легких летних моделей. Они просты в уходе, дышащие, отличаются разнообразием текстур и форм.

Какие ботинки на зиму для мужчины лучше выбрать

Зимние варианты мужской обуви должны быть износостойкими, удобными и хорошо удерживать тепло. Богатый выбор мужских моделей обуви от 40 размера представлен в магазине “Богатырь”. Здесь вы найдете оптимальное сочетание цены и качества.

Перед покупкой моделей для холодного времени года, обращайте внимание на следующие параметры:

Материал верха - он должен не пропускать влагу, быть легким в уходе и хорошо очищаться от грязи и реагентов.

Тип стельки - зимние модели могут быть войлочные, шерстяные, меховые.

Подошва из полиуретана, термостойкой резины должна быть прочной и гибкой. Ее главные характеристики - небольшой вес, антискользящая поверхность.

Утеплитель - шерсть, войлок, натуральный или искусственный мех.

При покупке мужской обуви важно найти магазин, в котором в ассортименте представлены качественные и недорогие модели. Мы рекомендуем познакомиться с отзывами покупателей, приобретая товары онлайн, а также изучить условия заказа. Туфли, ботинки, мокасины, сандалии разнообразных цветов и фасонов должны быть в гардеробе каждого мужчины.

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