Как выбрать и где заказать цветы

Букет цветов – это универсальное средство для поднятия настроения близкому человеку. С помощью небольшой флористической композиции можно проявить знак внимания, напомнить о себе и даже рассказать о своих чувствах. Для этого необходимо изучить язык цветов и познакомиться с флористической символикой.
Значение цветов
У цветов имеется свой секретный язык, который поможет наделить букет особенным смыслом. В композиции, составленной по правилам флористического этикета, каждый бутон играет роль, и его оттенки также имеют значение.
Согласно этикету, красные розы символизируют пылкую страсть и любовь, а розы белого оттенка олицетворяют хрупкость, чистоту и нежность. Розы желтого цвета дарят в знак пожелания хорошего настроения и позитивных перемен, поэтому желтый цвет вовсе не считается символом разлуки, как поется в известной песне.
Где купить цветы
С появлением интернета делать приятные сюрпризы близким людям стало гораздо проще. Теперь для того чтобы выбрать и заказать букет цветов, покупателю даже не требуется выходить из дома. Профессиональная доставка цветов розавам.ру работает в Москве и области, здесь можно заказать как композиции, так и монобукеты.
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