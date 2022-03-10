Цветы — это универсальное средство украшения дома во всем мире. Опыт показывает, что не менее важной оказывается и емкость для цветов. И кашпо здесь подходит лучше всего.

Что это такое?

Само слово «кашпо» заимствовано из французского языка. Значение этого слова скрывать. Так называется сосуд, в который помещается горшок с цветами. В отличие от обычного горшка кашпо не имеет отверстий. Подобные емкости можно увидеть не только в домах, но и в общественных зданиях. Кашпо используется с целью скрыть недостатки горшков, их несовместимость с дизайном помещения. Нужно помнить, что сами кашпо совершенно не предназначены для посадки в них цветов.

Материалы изготовления

В качестве материала применяются:

керамика;

дерево;

пластик;

металл.

С учетом перечисленных вариантов, производителями предлагаются кашпо, предназначенные для размещения на улице и в домах. Подбираются и соответствующие материалы.

Виды кашпо

Производители предлагают следующие виды кашпо:

высокие;

подвесные;

настольные;

плетеные.

Высокое кашпо предназначено для емкостей с большими габаритами, чаще их и размещают в зданиях с огромным числом посетителей (супермаркеты, дворцы и т.д.).

Подвесное кашпо применимо и в помещении, и на улице. Преимущественно производят из крепких материалов, которые не деформируются и не ломаются от незначительного воздействия.

Настольное, напольное кашпо применимо или в помещении, или в теплицах или на улице. Чаще они небольших размеров и хорошо смотрятся в маленьком садике.

Плетеное кашпо создается и нитей, еще одна его разновидность – веревочное кашпо. Есть между ними и разница – плетеные изделия устойчивы за счет особенностей, веревочные же делаются при помощи кашпо.

Размеры кашпо

Форму и высоту подбирают с учетом особенностей корневой системы растения. Если в доме есть животные, то изделие желательно приобрести из материала, который выдержит попытки прогрызть, поцарапать или сломать. Все звери за редким исключением любят пробовать на прочность и на вкус новые вещи.

Еще один аспект – насколько легко ухаживать за кашпо. Обращают на себя внимание пластиковые или другие искусственные материалы. Керамика или глина считаются экологически чистыми. И их просто вписать в любой дизайн.

Если не удается решиться по поводу выбора, остается обратиться за помощью к консультантам, которые и помогут учесть и особенности помещения и вкусы и предпочтения владельцев.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.