Как выбрать скульптуру для загородного участка

Скульптура в саду загородного участка создает особую атмосферу. При создании ландшафтного дизайна в романтическом стиле небольшие или монументальные статуи являются неотъемлемым элементом декора. Если планируется создать сад в японском стиле небольшие оригинальные фигурки и композиции будут смотреться уместно рядом с искусственным прудиком.

Особенности выбора скульптур для сада

Ландшафтный дизайн, как и внутреннее убранство дома, отражает вкус владельцев загородной недвижимости. Для украшения участка стоит выбирать оригинальные авторские работы. Такой элемент декора вы можете заказать в Петербургской Творческой мастерской скульптора Селиверстова Игоря. Руководитель мастерской награжден Золотой медалью Академии художеств РФ, проходил стажировку в Италии.

При выборе скульптуры важно учитывать следующие параметры участка:

площадь надела;

геометрия участка;

стиль ландшафтного дизайна;

предпочтительный материал изготовления скульптуры.

На небольшом участке уместно будут смотреться компактные скульптуры, тогда как на внушительной площади можно разместить полноценные статуи. Стоит также обратить внимание на геометрию участка, наличие перепадов высот. Для классических стилей характерны строгие прямоугольные формы и симметрия, скульптуру также можно подобрать в классическом стиле. Для минималистичного сада можно заказать изделие в современном стиле.

Скульптура должна смотреться гармонично в саду. Это относится как к форме изделия, так и к материалу изготовления. Важно учитывать материал изготовления крупных архитектурных форм на участке, дома и других сооружений. Помимо скульптур можно заказать декоративные панно, рельефы или горельефы. При изготовлении нескольких изделий, важно, чтобы они смотрелись как единый ансамбль, гармонировали между собой.

Как заказать скульптуру

Скульптуру можно заказать по индивидуальному эскизу. Возможно также изготовление авторских работ. В мастерской создаются изделия высокого качества как для частных участков, так и для общественных пространств. Собственное производство мастерской позволяет поддерживать оптимальный уровень цен на продукцию. Для заказа изделия вы можете позвонить по телефону, указанному на сайте. Мастерская осуществляет доставку скульптур во все города России.

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