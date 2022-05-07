Как заказать канапе с доставкой в Санкт-Петербурге

Корпоратив, фуршет, coffee-break, вечеринка, день рождения и семейное торжество предполагают сбор гостей и их угощение. На праздничных столах нередко стоят блюда с канапе – это аппетитные бутербродики, состоящие из нескольких слоев разнообразных продуктов. Изюминку им придают специальные шпажки, соединяющее слои. Если нужно канапе доставка спб быстро привезет угощение. Компания канапешкин рф круглосуточно принимает заказы по телефону. На сайте службы доставки размещен каталог, в котором можно онлайн выбрать бутерброды с любым наполнением и заказать их в нужном количестве с доставкой на дом или офис.

Почему канапе популярны

Секрет успеха мини-бутербродов в красивом оформлении и подаче. Они многообразны на вкус и подходят для любого праздника.Повара делают бутерброды разной формы:

круглые,

прямоугольные,

квадратные,

треугольные.

Для основы берется кусочек хлеба или батона, оладушек, кусочек блинчика. На них размещаются фрукты, овощи, сыр, мясо, рыбу, ветчину. Грамотно сочетая ингредиенты повара создают произведения кулинарного искусства, которые великолепно выглядят, имеют отменный вкус и могут украсить праздничный стол. Именно поэтому канапе – популярная закуска во всем мире.

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