Как законно разрисовать стены вуза: «Таврида» запускает конкурс по созданию креативных пространств для студентов

Арт-кластер «Таврида» открывает прием заявок на конкурс по созданию креативных пространств в университетах. К участию принимаются дизайн-проекты площадок, где студенты смогут заниматься творчеством и развивать свои профессиональные компетенции. По итогам конкурса 5 лучших идей будут реализованы.

Креативные пространства «Таврида.АРТ» – это будущая сеть творческих площадок в учебных заведениях по всей стране, которые станут центрами притяжения талантливой молодежи. В них студенты смогут развивать профессиональные навыки, создавать проекты, проводить мероприятия и формировать творческие сообщества.

Арт-кластер «Таврида» запускает конкурс концепций по оформлению креативных пространств. Предложить свои идеи могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте https://moscow.tavrida.art/design с 9 по 23 марта 2023 года включительно.

Участникам предлагается разработать полноценную концепцию интерьера креативного пространства, которое будет расположено на территории учебного заведения. При создании проекта следует учитывать функциональность, экологичность, эргономичность и безопасность площадки для потенциальных посетителей. Важно сделать пространство адаптированным к разным видам учебных и образовательных форматов. В рамках концепции все элементы должны образовывать целостность восприятия, демонстрировать современность и технологичность визуального облика.

Оценивать работы участников конкурса будут ведущие специалисты в сфере дизайна и архитектуры, в их числе продюсер направлений «архитектура», «дизайн», «индустрия моды» арт-кластера «Таврида» Виктория Данилова, бренд-менеджер арт-кластера «Таврида», художник, архитектор Наталья Апанаева, руководитель бюро T+T Architects, эксперт в сфере редевелопмента и реконструкции Сергей Труханов.

По результатам конкурса будут отобраны 5 лучших концепций для дальнейшей реализации их в учебных заведениях.

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