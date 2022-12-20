Как заработать блогеру, став писателем?

Нередко рядовые блогеры, получив признание за свой литературный слог, меняют "профессию". Они переходят в разряды писателей. Одни становятся рассказчиками своей жизни, другие пишут об интересных фактах, о своих наблюдениях по тем или иным повесткам дня. Нередко одного поста не хватает. Нужна целая глава.

И, если вы также перешли этап от рядового блогера и желаете попробовать силы в авторском написании книг, то это возможно. Когда-то для этого требовались контракты с издательствами, работа с корректорами, переговоры. Сегодня можно с помощью онлайн-формата выставлять свои книги сразу, по мере написания глав.

К слову, это же и неплохой способ монетизации своего таланта. Зная, как заработать блогеру, который пишет книгу, вы сможете выйти на серьезный уровень дохода. Вам не придется думать об авторских правах, о продвижении и рекламе своего творчества. Это уже все продумало до мелочей профессионалы.

Зарабатывать можно на любой теме. Однако перед началом все же стоит ознакомиться с темами и трендами. Особенно популярны книги из категории "Любовь и семья", "Фантастика", "Автобиография". Последнее может заинтриговать ваших поклонников, если вы - уже достаточно известный блогер.

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