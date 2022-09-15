Как зарегистрироваться в Леонбет?

Букмекерскую контору Леонбетс очень хорошо знают любители футбола. В этом ничего удивительного нет, поскольку БК Леонбет предоставляет одни из самых высоких коэффициентов на футбол. А футбол, как известно, спорт №1 в мире, соответственно, и ставок на футбол делается больше всего.

Для того, чтобы делать ставки в любой букмекерской конторе, необходимо пройти обязательную процедуру регистрации, которая имеет свои особенности. Если на заре становления Интернета для регистрации в букмекерской конторе достаточно было указать и подтвердить адрес электронной почты, придумать логин и пароль, то сейчас некоторые БК требуют обязательной верификации личности игрока.

Различия в регистрации на разных версиях Леонбет

В настоящее время в сети работают две версии БК Леон – легальная российская и оффшорная. Юридически между собой эти две версии Леона не связаны. На leon.ru пройти регистрацию могут совершеннолетние граждане РФ, которые подтвердят свою личность документально. На leonbets.com к регистрации допускаются жители различных стран. На самом этапе регистрации проходить идентификацию не обязательно. Но, при первом выводе выигранных денег это придется делать.

Легальный российский Леон работает с ЦУПИС (центром учета приема интерактивных ставок), поэтому, игрок, кроме регистрации в самой БК, должен создать аккаунт в ЦУПИС, после чего связать его со своим аккаунтом в букмекерской конторе. При этом, данные, указанные при регистрации в конторе и ЦУПИС, должны полностью совпадать.

При помощи ЦУПИС государство контролирует финансовые потоки между игроком и букмекером с целью налогообложения рынка беттинга. Клиенты российских легальных букмекерских контор должны с выигранных денег платить налоговый сбор, равный 13%. В оффшорной БК такой необходимости нет.

Какие есть бонусы при регистрации?

Многие букмекеры с целью привлечения новых клиентов предоставляют бонусы. Леон не является исключением. Букмекерская контора Леон разработала достаточно обширную бонусную программу, чем выгодно выделяется среди конкурентов.

В первую очередь следует сказать об оригинальной бонусной программе по сбору «леонов». За каждую ставку игроку начисляются баллы из расчета один балл на 50 рублей ставки. Баллы («леоны») накапливаются с течением времени, и по достижении 10 000 леонов их можно обменять на реальные деньги по курсу 1:2 – за 10 000 леонов контора начислит на игровой счет клиента 5000 рублей. Проще говоря, БК Леон дарит игроку 5000 рублей с каждого полумиллиона, поставленного им в конторе или 1%.

Руководство букмекерской конторы Leonbets активно продвигает свое приложение для мобильных устройств. Любому клиенту, скачавшему и инсталлировавшему на свой смартфон мобильное приложение Leonbets, предоставляются в подарок 5 бесплатных ставок, каждая размером 180 грн. Получить бонус можно в соответствующем разделе на сайте конторы.

С пятницы по субботу все игроки, сделавшие оплату от 200 грн, получают фрибет, который необходимо в течение двух суток поставить на любое событие с коэффициентом от 1,75 до 3,00. Если такая ставка по фрибету выиграет, на бонусный счет клиента зачисляется сумма чистого выигрыша, которую следует отыграть в течение 200 часов в десятикратном размере на события с коэффициентом от 1,5 до 3.

Администрация БК Леонбетс регулярно запускает новые маркетинговые акции, приуроченные к тому или иному спортивному событию. Например, в начале осени Леонбетс выделил 40 000 грн на каждый тур еврокубковых турниров по футболу. Клиенты делают ставки, получают баллы, количество которых зависит от размера ставки. Призовой фонд распределяется между 50 участниками, которые наберут больше всех баллов. За первое место предоставляется приз 9000 грн.

С большой долей вероятности можно прогнозировать, что аналогичную акцию БК Леонбетс запустит в конце года, когда начнется чемпионат мира по футболу в Катаре.

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