Какие лицензии есть в онлайн казино?

Выбирая лицензионные онлайн казино для регулярной игры, многие пользователи даже не задумываются, какие усилия приложила компания для получения подобного документа. При этом, мало кто знает, что гарантирует наличие лицензии и какую роль она играет в процессе сотрудничества. Предлагаем подробнее разобраться в том, что такое лицензия и какой она бывает.

Лицензия и ее разновидности

Изучая преимущества того или иного казино можно увидеть графу «лицензия». Это означает, что конкретная компания имеет право заниматься деятельностью, связанной с азартными играми. Сюда относится, также, предоставление интернет-услуг – ставок на спорт, онлайн-казино, игры в покер, бинго и так далее. Получается, чтобы казино имело возможность разместить на своем ресурсе игровые автоматы, ей необходимо иметь специальные документы. Без лицензии ни один провайдер с мировым именем не будет вести сотрудничество с казино. Заведению также не удастся открыть счет в банке, чтобы производить финансовые операции – принимать платежи, выплачивать выигрыши.

Несмотря на получение лицензии, существует ряд стран, которые категорически запрещают игровую деятельность на своей территории. Вне зависимости от того, будут ли у казино уставные документы, его деятельность будет считаться незаконной.

Однако владельцы казино верят в развитие своего бизнеса, поэтому стремятся к получению лицензии. На сегодняшний день, перечень невелик и приходится выбирать из небольшого списка страну, которая выдаст соответствующий документ. Список выглядит следующим образом:

Кюрасао. Это небольшой остров в Карибском море, где можно получить разрешение на азартные игры. Лицензия Кюрасао является одной из самых популярных, поскольку предоставляет нулевой процент на прибыль самого казино, а также оформляется всего за пару месяцев. Все, что должен сделать владелец казино – разместить на острове сервера. По сути, бюджет острова формируется за счет игровой индустрии. Тут создана выгодная политика и лояльная система налогообложения. Лицензия Кюрасао обходится владельцу казино недорого, но при этом позволяет предлагать клиентам всевозможные виды азартных развлечений.

Канаваке. Это лицензирование в Канаде, которая известна своим лояльным отношением к азартным играм. Получить уставной документ здесь можно с 1996 года. Для того чтобы предлагать виртуальные игры другим пользователям, владельцам онлайн-казино потребуется приобрести Лицензию поставщика. Она включает в себя несколько платных услуг: внесение лицензионного взноса, регулярную техническую проверку программного обеспечения и продление лицензии.

Мальта. Тут создана специальная комиссия, которая выдает лицензии сроком до 5 лет. Все компании, которые здесь лицензировались, гарантировано попадают в «белый список» казино, а значит могут открыто предлагать свои услуги в Великобритании. Но все не так просто. Мальта требует регулярной отчетности: финансовой, по обеспечению безопасности персональных данных, касательно политики ответственности. Процедура получения лицензии также будет непростой. Сначала подается заявка, которую могут рассматривать в течение нескольких недель. После предоставляется временная лицензия на 6 месяцев. И если компания хорошо себя зарекомендует, то выдается документ на пять лет.

Гибралтар. Чтобы здесь получить лицензию, от казино потребуется подтверждение финансовой стабильности и прибыльности. Главным условием выдачи документа будет соглашение проводить все финансовые операции через местные банки.

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