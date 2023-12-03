Какие звезды украшают павильоны ВДНХ

ВДНХ — одно из немногих мест в столице, где на одной территории собрано несколько легендарных элементов архитектурного декора в виде звезд. Благодаря программе возрождения выставки были восстановлены звезды золотого и рубинового цветов, которые украшают шпили, фасады и интерьеры исторических павильонов.

Самые известные из них — павильоны № 1 «Центральный» («Главный»), № 34 «Космос» (бывший «Механизация»), № 59 «Зерно» (бывший «Московская область») и № 27 «Физкультура и спорт». Они являются объектами культурного наследия федерального значения.

Один из самых узнаваемых и знаковых для ВДНХ символов — золотая звезда на шпиле павильона № 1 «Центральный». Она украшает самое высокое здание выставки с момента его постройки в 1954 году. Это восьмиметровая конструкция, выполненная из тонкой листовой меди и покрытая сусальным золотом. Высота шпиля, на котором она установлена, — 31 метр, а всего павильона в целом — 97 метров. В 2018 году звезду отреставрировали. Специалисты расчистили ее поверхность, восстановили утраченные медные детали, усилили каркас и заново нанесли позолоту, полностью вернув декоративному элементу его первоначальный облик. Самый лучший вид на звезду открывается с Центральной аллеи.

Внутри павильона «Центральный», в центре купола в зале Сталинской конституции, установлена еще одна историческая позолоченная звезда — символ советской власти. Вокруг нее, по периметру зала, золотой краской написаны первые строчки гимна СССР: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь». Ниже разместились гербы советских республик.

Шесть лет назад, 17 ноября 2017 года, под куполом павильона № 34 «Космос» установили копию люстры в виде кремлевской звезды рубинового цвета. В 1935–1937 годах такая звезда украшала Троицкую башню Кремля. В 1954-1974-м она служила люстрой в павильоне, но затем была демонтирована и утрачена. Звезду восстановили по сохранившимся архивным чертежам. Ее каркас изготовили из черного металла, декоративные элементы в виде колосьев пшеницы — из латуни, а вставки рубинового цвета выполнили из стекла. Всю люстру покрыли сусальным золотом. Диаметр звезды — 4,24 метра. Весит она около тонны. По ее периметру закрепили 60 светодиодных ламп, наполняющих люстру мягким светом.

Еще одну пятиконечную рубиновую звезду диаметром 3,5 метра можно увидеть на павильоне № 59 «Зерно». Она венчает позолоченный шпиль здания. Каркас звезды выполнен из медных пластин, покрытых сусальным золотом. В них вставлены стекла рубинового цвета. Звезда украшала павильон с момента его открытия в 1954 году. В 2023-м ее отреставрировали: расчистили пластины, нанесли позолоту, вставили 80 рубиновых стекол. Внутри каркаса воссоздали подсветку, благодаря которой любоваться звездой можно в любое время суток.

Еще несколько звезд украшают павильон № 27 «Физкультура и спорт». В форме пятиконечной фигуры выполнено и само здание, которое построили 1940 году. Павильон представляет собой яркий образец архитектурного стиля ар-деко, объединяющего элементы модерна, неоклассицизма и других стилей. Это одно из трех «звездных» зданий в Москве. Такую же форму имеют Центральный академический театр Российской армии и наземный вестибюль станции «Арбатская» Филевской линии метро. На наружной стене павильона можно увидеть большой белый барельеф со знаменами и звездой. Звезды украшают также и пятигранную башенку на крыше здания и задний фасад. Все они уникальны тем, что вместо серпа и молота в центре находится фигура бегущего спортсмена, пересекающего финишную черту. В марте 2023 года была завершена реставрация фасадов здания, а в июле специалисты привели в порядок интерьеры.

Во время посещения ВДНХ звезды можно увидеть в каждом из исторических павильонов — они присутствуют либо в декоре интерьеров, либо на фасадах зданий.