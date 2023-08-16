Каких отважных героев может назвать ваш ребенок?…

Эгоистичного Бэтмена, нервного Человека-паука, холодного Супермена, гневного Халка, эксцентричного Железного человека или десяток подобных персонажей, чья мужественность и неустрашимость – результат неожиданной метаморфозы? Их смелость, стойкость, решительность и отвага становятся обязательными элементами героического амплуа лишь после волшебного преображения. Но в ожидании неожиданной фантастической силы и смелости можно не успеть малого: помочь маме и папе, бабушке и дедушке, да просто не сделать от души ни одного доброго дела!

Герой нашего детского музыкального спектакля - Никита Кожемяка - простой парень. У него тяжелая, важная и кропотливая работа – выделка кожи. Но однажды на Землю-Матушку приходит враг – опасный Змей, который решает украсть царскую дочь и захватить родимую сторонушку.

Никита Кожемяка – не идеальный герой, ведь у него, как и у каждого из нас, есть свои страхи. Но храбрый юноша не сомневается – если Отечество в опасности, он не может остаться в стороне. Не физическая сила, а сила духа – вот одно из основных нравственных качеств настоящего богатыря. Динамичный сюжет увлечет ребят разных возрастов, понравится он и родителям. Харизматичные персонажи заставят юных зрителей радовать, смеяться, грустить и сопереживать вместе с ними.

В спектакле осуждается невежество, грубость и самодурство злого Змея. Никита Кожемяка становится олицетворением образа настоящего мужчины и народного героя: трудолюбивого, верного Родине, смелого, отзывчивого, порядочного, добросердечного и находчивого. Именно на таких людей стоит равняться в нравственном воспитании!

Воспитательное значение нашего музыкального спектакля направлено на развитие чувства патриотизма, гражданской ответственности, понимания ценности традиционных скреп, желания следовать за позитивными примерами из прошлого, соблюдать отечественные культурные традиции и передавать из поколения в поколение духовно-нравственные нормы.

Билеты — https://moscowfc.ru/performances/nikita-kozhemyaka/

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