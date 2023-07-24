КАЛИНИНГРАД: День ВМФ в Музее Мирового океана

В воскресенье, 30 июля, в России отмечается День ВМФ. Музей Мирового океана приглашает встретить один из любимейших праздников вместе.

На площадке Военно-морского центра у подводной лодки Б-413 развернётся выставка образцов вооружения и техники, на сцене выступят творческие коллективы Балтийского флота, кафе предложат флотское меню. Также на территории традиционно будет работать пункт набора на службу по контракту.

Суда набережной исторического флота встретят День ВМФ флагами расцвечивания. Узнать об истории морского вооружения можно будет на тематических экскурсиях по открытой территории Военно-морского центра. Самые интересные факты об истории отечественном подводном флоте представит выставка «Подводный щит России» в павильоне «Куб воды». Также в День ВМФ продолжатся экскурсии на борт самолета Бе-12 - первого отечественного самолета-амфибии, оснащенного турбовинтовыми двигателями.

И конечно, для военных моряков в форме - главных гостей праздника - вход на подводную лодку Б-413 и в павильон «Куб воды» будет свободным!

Экспозиции музея работают с 10.00 до 18.00 (кассы до 17.30).

Мероприятие в честь Дня ВМФ начнется в 11.00.

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