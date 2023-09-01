КАЛИНИНГРАД: Гудок научно-исследовательского судна «Витязь» вместо школьного звонка

На территории музея в парадную шеренгу в честь Дня знаний построились ученики Калининградского морского лицея, лицея «Ганзейская ладья» и других школ города. С напутственными словами и пожеланиями отличной учебы к ребятам обратился заместитель генерального директора музея-заповедника «Музей Мирового океана» Денис Миронюк.

Вместо традиционного школьного звонка для участников музейной линейки прозвучал гудок легендарного НИС «Витязь». Далее ребят ждали лекции и экскурсии по экспозициям Главного корпуса, НИС «Витязь», выставочного центра «Пакгауз», занятия в музейном планетарии и мастер-класс «Запусти свою ракету», игра в морской бой. Также торжественные линейки для школьников прошли в Королевских и Фридрихсбургских воротах Музея Мирового океана. Сотрудники музея показали подрастающему поколению, что учиться можно интересно, с азартом и в удовольствие!

Новый сезон начинается и в музейных образовательных объединениях. В сентябре-октябре стартует набор групп в Школе навигацких наук (занятия для детей 1-3 классов), клубе «Юный моряк» (занятия для учеников 7-9 классов), Школе океанолога (занятия для учеников 8-10 классов). Также после каникул возобновляют работу Клубы выходного дня и программа «Один учебный день в музее».

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