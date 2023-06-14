КАЛИНИНГРАД: Киноведу Кириллу Разлогову посмертно вручат награду «За вклад в развитие регионального кинематографа»

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В Калининграде 28 июня на торжественной церемонии открытия форума регионального кино «Новый вектор» будет посмертно вручена награда «За вклад в развитие регионального кинематографа» знаменитому российскому киноведу, культурологу, писателю и журналисту Кириллу Разлогову, ушедшему из жизни в 2021 г. Приз будет вручен дочери киноведа – продюсеру Анастасии Разлоговой.

кирилл разлогов

«Кирилл Эмильевич был в числе первых экспертов, обративших своё внимание на региональное кино. При этом осмыслить масштаб его личности и оценить вклад в развитие киноотрасли ещё предстоит потомкам. Наша награда – лишь толика глубокой благодарности, которую хотелось бы выразить. Также этим жестом нам хотелось бы почтить его память как в профессиональном сообществе, так и в культурном пространстве страны», – отметила Лариса Солоницына, председатель Совета Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), выступившего организатором форума.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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