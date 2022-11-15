КАЛИНИНГРАД: Музей Мирового океана приглашает на выставку «Мечтай. Молись. Плыви»

Выставочный центр «Пакгауз» приглашает на выставку «Мечтай. Молись. Плыви» — проект, представляющий в одном пространстве около 70 работ Виктора Кобзева и Федора Конюхова. Бесстрашные моряки, путешественники, художники, товарищи по духу и цеху, они прошли вместе множество морских миль, преодолели опасности, пережили сильные впечатления и теперь готовы поделиться своим духовным опытом со зрителем.

Морская стихия изображена художниками в разных проявлениях: белоснежные арктические льды, отважные полярники, фантасмагорические морские существа. У каждого автора свой, неповторимый стиль и манера. Для Виктора Кобзева характерно метафоричная, фантазийная, в чем-то сказочная интерпретация событий морских экспедиций, а Фёдор Конюхов – мастер динамичного представления суровой арктической жизни. Отдельная тема работ – рассуждения о взаимоотношениях человека и высших сил, о вызовах, которые бросает нам природа, и месте человека в большом мире.

Виктор Кобзев – профессиональный художник, мастер гравюры и экслибриса, педагог, театральный художник, потомственный офицер-подводник, капитан 2-го ранга. Профессиональный путь в мир искусства начал с окончания Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в Москве, там же преподавал офорт. Виктор Викторович является активным участником региональных, всероссийских и международных выставок.

Фёдор Конюхов – путешественник, исследователь, судоводитель, спортсмен-экстремал, священнослужитель и художник в одном лице. Установил массу рекордов, прочно закрепив за собой звание символа преодоления стихий.

Посетители выставки смогут увидеть работы Федора Конюхова, которые ранее нигде не выставлялись. Виктор Кобзев, признанный мастер офортов и экслибрисов (книжный знак, удостоверяющий владельца книги), проведет мастер-класс по печати на офортном станке. Мастер-классы пройдут 25 и 26 ноября в 11.00, 13.00 и 15.00.

Каждый посетитель сможет приобрести на память офорт с автографом автора, а также брошюру по выставке.

Выставка открыта для посетителей с 25 ноября 2022 по 16 января 2023 года.

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