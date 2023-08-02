КАЛИНИНГРАД: Музей мирового океана приглашает посетить морской фестиваль «Водная ассамблея»

26 августа Набережная исторического флота приглашает гостей на Морской фестиваль «Водная ассамблея». В этом году он посвящен 320-летию Балтийскому флоту, а также 305-летию Петровских ассамблей. Фестиваль ознаменует завершение большого водного похода «Россия на Балтике», организованного совместно музеем-заповедником «Музей Мирового океана», Федерацией парусного спорта Калининградской области и Государственным музеем-заповедником «Петергоф».

Главное действо развернется в акватории реки Преголя от Военно-морского центра музея до СРТ-129. Водная гладь станет ареной водного шоу, примет парад исторических судов. В рамках фестиваля пройдет гребная регата «Миля «Витязя», где померяются силами экипажи городов северо-запада страны.

С 10.00 на территории и в экспозициях стартуют интерактивные площадки, ярмарки и экскурсии. Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00, затем на сцену выйдут творческие коллективы Калининградской области и приглашенные артисты, а в акватории реки начнут свои феерические полеты флайбордисты, парадным строем пройдут катера и исторические суда малой флотилии музея, а байдарки исполнят вальс на воде.

«Водная ассамблея» - день, когда в музее открываются новые выставочные проекты и экспозиционные пространства. 2023 год не станет исключением, гостей праздника ждет много нового и интересного!

Фестиваль проводится с 2006 года и является частью обширной программы по сохранению морского наследия России, поддерживает морские традиции и формирует уважение к морской истории страны. «Водная ассамблея» является одной из форм передачи нематериального культурного наследия, поддержки народного творчества и морских традиций. Посетители получают возможность познакомиться с удивительными средствами передвижения по воде – лодками народов России и Балтийского побережья, а через них – с бытом, прикладным искусством, нематериальным наследием народов. Мероприятия фестиваля включают торжественный парад исторических судов и традиционных средств передвижения по воде, мастер-классы, концерты.

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