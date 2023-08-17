КАЛИНИНГРАД: Музейная яхтенная регата «Россия на Балтике» станет ежегодной

Об этом заявили накануне, 15 августа, на пресс-конференции в ТАСС организаторы похода - генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова и врио генерального директора ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков. Поход, стартовавший из Калининграда 8 августа, проходит при поддержке Калининградской федерации парусного спорта, яхт-клуба Санкт-Петербурга.

Морской поход «Россия на Балтике» - важная часть сотрудничества между Музеем Мирового океана и музеем-заповедником «Петергоф». В ноябре 2022 года музеи подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого музейный морской поход — это возрождение традиции парусных походов и регат по Балтике. Калининградские яхты «Одиссей», «Карина», «Тамара» и «Океан» прибыли в Санкт-Петербург, где яхтсмены участвуют в бльшой культурной программе, посещая Эрмитаж, музеи «Петергофа», филиал Музея Мирового океана в северной столице – ледокол «Красин». В эту пятницу, 18 августа, яхты отправятся в Калининград, и к ним присоединятся петербургские яхты «Ольга» и «Лукулл». От причала музея-заповедника «Петергоф» участники похода пойдут в Калининград к причалу Музея Мирового океана и 26 августа примут участие в Морском фестивале «Водная Ассамблея». Затем «Ольга» и «Лукулл» вернутся в северную столицу.

«Калининград - особый регион. С основной территорией России нас соединяет морской маршрут, который прошли яхтсмены-участники морского похода. Поэтому и был придуман этот проект и название – «Россия на Балтике». Идея появилась осенью прошлого года, когда мы решили, что нужно провести совместные выставки, подписать договор о сотрудничестве и непременно попробовать провести морской поход или регату. Мне очень приятно, что идея воплощается в жизнь. Первая часть маршрута пройдена, и надеемся, что переход завершится замечательно и станет ежегодной межмузейной регатой. Музей Мирового океана и музей-заповедник «Петергоф» устанавливают еще более крепкие связи. Впереди открытие двух музейных резиденций, и такой формат - это новый способ сотрудничества федеральных музеев и наших регионов», - сказала генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова, пригласив всех в Калининград на Морской фестиваль «Водная ассамблея» 26 августа, в рамках которого в акватории реки Преголя пройдет водное шоу, парад исторических судов, на набережной будут организованы мастер-классы и музейные занятия.

«Наше сотрудничество с Музеем Мирового океана продолжается давно, но именно в ноябре 2022 года мы подписали соглашение о партнерстве. Балтийское море и личность Петра, для которого выход к Балтийскому морю был задачей номер один, — нас объединяют. Морским музейным походом мы возрождаем историю парусных походов на Балтике, которые существовали и в императорской России, и в советское время. Петербургские яхты-участницы похода «Ольга» и «Лукулл» связаны с детьми — это учебные тренировочные яхты для кадетов и молодых ребят, которые познают новые профессии. И нам очень важно, что не только культурой, но и юными петербуржцами и калининградцами мы можем дружить и объединяться. Событие грандиозное, и сегодняшний поход обязательно станет ежегодной музейной регатой, к которой, мы надеемся, присоединится и вся страна», - отметил врио генерального директора музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Создание музейных резиденций на Балтике - новый формат сотрудничества между музеями, подразумевающий обмен опытом, выставками, проектами и идеями. Еще одним шагом к реализации идеи резиденций станет единовременное открытие выставочного проекта «Петергофа» во Фридрихсбургских воротах Музея Мирового океана в Калининграде и выставки Музея Мирового океана в Нижнем парке у Музея императорских яхт ГМЗ «Петергоф». Оба открытия запланированы на конец августа.

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