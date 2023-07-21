КАЛИНИНГРАД: Неделя классической музыки в Музее Мирового океана

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Неделя классической музыки снова в Музее Мирового океана. По доброй традиции завершаем июль шедеврами музыкального искусства в исполнении участников VI фестиваля классической музыки «БалтМузФест». Это учащиеся ведущих музыкальных школы и училищ России, лауреаты престижных конкурсов. Самому юному артисту всего семь лет, и мы уверены, что голос его скрипки покорит ваши сердца!

Концерты состоятся на четырех объектах музея.

Расписание выступлений: 

  • 25 июля, 15.00 - Главный корпус, конгресс-холл (наб. Петра Великого, 1),
  • 26 июля, 15.00 - НИС «Витязь», кают-компания (наб. Петра Великого),
  • 27 июля, 17.00 - Королевские ворота Музея Мирового океана (ул. Фрунзе, 112),
  • 28 июля, 16.00 - Морской выставочный центр Музея Мирового океана (Светлогорск, ул. Ленина, 11).

Прозвучат произведения именитых композиторов. Вы услышите голоса гобоя, кларнета, скрипки, фортепиано и рояля.

Музей Мирового океана приглашает всех, кто хочет провести время в красивом месте под прекрасную музыку!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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