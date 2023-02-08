КАЛИНИНГРАД: «Сказки старого города» расскажут в Королевских воротах

Жители и гости города приглашаются отведать самых вкусных сказок и приключений! Полюбившийся многим фестиваль «Сказки старого города» снова позовет всех на один день отправиться в Сказочное королевство на территории Королевских ворот Музея Мирового океана. 11 февраля вас ждут выступления артистов, музыка и умные развлечения. Сказочные персонажи перенесут вас во времена, полные чудес, и расскажут самые удивительные истории. Радушная хозяйка Королевских ворот приготовит удивительный «коктейль» из сказок, а мудрый кот - воспоминания, которые сможет услышать только самый внимательный гость…

Гастрономические и культурные традиции, выступления артистов, поэтов и писателей, музыкантов, выставки художников вместе составляют неповторимую атмосферу старинного портового города. Персонажи сказок Пушкина и Гофмана, калининградских писателей в обрамлении музыкальных произведений Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского создают тот колорит, который продолжает череду новогодних и рождественских торжеств, прочно вошедших в культуру русского народа.

По традиции, обязательная часть праздника - передача подготовленных партнерами музея вкусных подарков детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

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