КАЛИНИНГРАД: Участник пленэра Музея Мирового океана спас упавшего в Преголю мальчика и его маму

Инцидент произошел в Калининграде на перекрестке Правой набережной и ул. Вагоностроительной. Художники-выпускники Российской академии художеств Батраз Кучиев и Антон Мелентьев пришли на набережную, чтобы написать несколько этюдов с видом на здания порта, краны и суда. «Мы уже начали работать, когда вдруг услышали крик. Я оглянулся вокруг и увидел, что на бетонном парапете стоят несколько женщин и дети. Бросил краски, подбежал ближе. Оказалось, что мальчик лет шести поскользнулся и упал в воду. За ним в реку нырнула его мама. Оба были на поверхности воды, но не могли вскарабкаться на высокую набережную. Я нырнул за ними, сначала вытолкнул из воды ребенка, затем помог выбраться его маме», - рассказал Батраз. Свидетелями случая стали посетители и сотрудники расположенного рядом кафе.

Художник Батраз Кучиев

Кстати, свой этюд Батраз Кучиев тоже завершил. Картина под названием «Полдень в порту» передана в фонды Музея Мирового океана.

Напомним, выпускники Российской академии художеств, художники-монументалисты Антон Мелентьев, Иван Журавлев, Владимир Видяйкин, Батраз Кучиев (Санкт-Петербург) приняли участие в пленэре, организованном Музеем-заповедником «Музей Мирового океана» в рамках соглашения о сотрудничестве с Российской академии художников. Одна из главных задач творческой командировки - разработка художественного решения для декорирования входной группы корпуса «Планета Океан». Также гости посетили экспозиции музея и главные природные достопримечательности янтарного края.

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