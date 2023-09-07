Калининградская область представила книгу кинолокаций

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) и АНО «Фестивальная дирекция» провели онлайн-встречи с кинокомиссиями.

Всего состоялось шесть сессий, участие в которых приняли 26 кинокомиссий: Калининградской, Мурманской, Нижегородской, Архангельской, Ярославской, Новгородской, Белгородской, Нижегородской, Томской, Новосибирской, Вологодской, Тульской, Иркутской, Воронежской, Калужской, Тверской и Свердловской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Пермского края, Республики Саха (Якутия), Красноярского, Алтайского и Краснодарского краёв, Республики Адыгея.

Участниками финальной сессии стали министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, заместитель председателя кинокомиссии Калининградской области Ольга Акопова и заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин.

Андрей Ермак, открывая встречу, представил книгу локаций , в которую вошли самые узнаваемые места Калининградской области, пользующиеся спросом у кинопроизводителей. В их числе – остров Канта, портовая набережная и порт, Маяк в Заливино, Олений мост в Краснолесье, Роминтенская пуща, Красная речка и Олений мост, цветущие рапсовые поля и другие объекты.

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