Каменские пруды ВДНХ стали зоной тихого отдыха

Главная выставка страны этим летом открывает свои пруды для всех, кто ищет тишину, прохладу и живописные виды прямо в черте Москвы. Исторический каскад Каменских прудов, бережно восстановленный в ходе реконструкции ВДНХ, сегодня стал настоящим оазисом для неспешных прогулок, романтических свиданий и семейного отдыха у воды.

Система прудов на реке Каменке была создана ещё в XVIII веке, а на рубеже XIX–XX столетий при Шереметевых здесь появился живописный водный каскад. В середине XX века, когда территорию Выставки благоустраивали, береговая линия претерпела изменения — особенно заметно преобразился третий пруд, чей северный берег приобрёл полукруглую форму. Именно тогда, в 1954 году, в центре этого пруда на главной оси ВДНХ установили один из самых узнаваемых фонтанов столицы — «Золотой колос».

Автором этого грандиозного сооружения стал легендарный архитектор Константин Топуридзе — тот самый создатель всемирно известных фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». «Золотой колос» выполнен из железобетонных элементов, облицованных разноцветной смальтой, а его основание украшает красный полированный гранит. Огромные рога изобилия, покрытые искрящейся мозаикой, до сих пор поражают воображение и служат идеальным фоном для летних фотосессий.

Сегодня пруды ВДНХ — это не только историческое наследие, но и полноценная зона отдыха. В ходе реконструкции водоёмы были полностью очищены от илистых отложений, обновлены и заново заполнены водой. Их берега оборудованы удобными дорожками, скамейками и зелёными зонами, где можно укрыться от городского шума и насладиться пением птиц и плеском воды.

Для тех, кто хочет провести время активнее, на ВДНХ работают лодочные станции. На 3-м Каменском пруду гостей ждёт станция «Алые паруса», а в соседнем парке «Останкино» на Дворцовом пруду также открыт пункт проката лодок. Прокатиться по глади воды, полюбоваться на знаменитый фонтан с необычного ракурса и почувствовать себя вдали от мегаполиса — такое удовольствие доступно каждому москвичу и гостю столицы.

Так что если вы устали от асфальта и хотите провести летний день в окружении природы, не покидая Москвы, — Каменские пруды ВДНХ ждут вас. Здесь история встречается с комфортом, а городской ритм сменяется безмятежностью водной глади.