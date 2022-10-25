Каникулы с Альпака в парке развлечений «Сказка»!

Парк развлечений «Сказка» вновь радует своих гостей и предлагает насладиться удивительным миром Альпака. В период осенних каникул с 29 октября по 6 ноября все дети до 16 лет смогут бесплатно получить билет и повеселиться с самыми дружелюбными животными!

Альпака парк расположен на территории парка развлечений «Сказка» в одном из красивейших мест неподалёку от Живописного моста в Крылатском. Если вы еще не были у нас, скорее одевайтесь теплее и спешите первыми увидеть пушистых друзей.

Уникальное отличие тематической локации Альпака в парке развлечений «Сказка» от других ферм: только здесь вы по-настоящему насладитесь Альпака, потому что в этом чудесном месте целых 11 пушистиков разных парод, которые обожают людей!

Вы знали, что, например, порода Сури — самая редкая? Настолько редкая, что численность составляет всего 5%. Тем не менее, вы со 100% уверенностью встретите их в нашем парке, а ещё сможете погладить, покормить и сделать фото на память!

Все жители Альпака парка дружелюбны, приветливы, любят фотографироваться и полакомиться с ваших рук.

Для того, чтобы получить бесплатный билет, скажите на кассе промокод «Каникулы с Альпака» и подтвердите возраст юного посетителя, до 16 лет включительно, соответствующим документом.

Приходите в парк развлечений «Сказка» и проведите каникулы весело!

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