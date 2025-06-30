«Каникулы Светофоровых»: новые приключения продолжаются

Начались съемки шестого сезона популярного сериала «Каникулы Светофоровых». Уже этой осенью зрители вновь встретятся с полюбившимися героями, переживающими новые увлекательные приключения. Проект создается компанией «ДОК-Синема» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В новом сезоне семья Светофоровых отправится в путешествие по различным регионам России. Они посетят такие города, как Тула, Липецк, Воронеж, Волгоград и завершат свое путешествие в живописной Астрахани, расположившейся на берегу Волги. Начнется путешествие по старой и доброй традиции из Твери.

Режиссеры и сценаристы обещают сохранить атмосферу семейного отдыха и доброты, которую зрители ценят больше всего. Каждый эпизод наполнен теплотой, юмором и яркими впечатлениями, которыми захочется поделиться со своими близкими.

Новый сезон «Каникул Светофоровых» станет не только не забываемым приключением, но и ценным уроком для зрителей всех возрастов. Герои в развлекательной и познавательной манере поделятся с аудиторией важнейшими правилами безопасности для детей: на природе, на воде, в лесу. Новый сезон не просто увлечёт зрителей приключениями, но и поможет детям и их родителям освоить жизненно важные навыки, которые могут уберечь от многих рисков и опасных ситуаций.

Команда проекта подчеркивает важность и честность съемочного процесса. Несмотря на трудности, возникающие в ходе производства, природные катаклизмы и географию проекта, коллектив стремится создавать качественный контент, радуя российских зрителей новыми интересными историями.

«Шестой сезон проекта! Взрослые проекты о такой зрительской любви и не мечтают — а наши маленькие «Светофоровы», благодаря Институту развития интернета, а ещё благодаря нашим зрителям, которые пересматривают «до дыр» прошлые сезоны, пишут нам бесконечные сообщения с просьбами «продолжайте!» и с вопросами «а что дальше?!», а дальше только самое интересное и самое хорошее кино», — говорит генеральный продюсер проекта Оксана Барковская.