Кант и Толстой: точки соприкосновения

В Институте философии РАН состоялось открытие выставки «Иммануил Кант и Лев Толстой: философские диалоги». Во время открытия выставки врио директора Института философии РАН Абдусалам Гусейнов и генеральный директор Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей Архангелов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере исследования и популяризации философского наследия Л.Н. Толстого.

Совместная выставка Государственного музея Л.Н. Толстого и Института философии РАН приурочена к 300-летию со дня рождения выдающегося представителя немецкой классической философии и посвящена осмыслению его наследия Львом Толстым. Из всех отечественных писателей именно автор «Войны и мира» проявлял к Канту и его взглядам особый интерес на протяжении нескольких десятилетий. Толстой читал сочинения философа в подлиннике на немецком и в переводах на французский и русский языки. Он был знаком с «Критикой чистого разума» и «Критикой практического разума», с «Религией в пределах только разума», изучал биографию философа.

Авторы выставки обращают внимание на темы, которые волновали Канта и Толстого. Это вопросы, касающиеся нравственных, этических представлений мыслителей, их общественно-политических взглядов и трактовки идеи «вечного мира», понимания разумного начала и религии. Каждому их них посвящен тематический раздел выставки.

Раздел «Звездное небо и нравственный закон» расскажет посетителям о нравственных поисках мыслителей, близости представлений Канта о нравственном долге и толстовских мыслей о законе любви и добра в душах людей.

Следующий блок, «Разум и вера», посвящен религиозным представлениям Иммануила Канта и Льва Толстого. Немецкий философ, как и Толстой, подчеркивал важность нравственной основы религии, неразрывную связь веры и доброго образа жизни, разумную основу религиозной веры. Кантовский трактат «Религия в пределах только разума» и толстовское сочинение «В чем моя вера?» отражают близкие по духу представления о сакральной основе, объединяющей людей.

Раздел «О вечном мире» связан с общественно-политическими воззрениями Иммануила Канта и Льва Толстого. Идея «вечного мира» интересовала мыслителей. Как ее понимали философы, узнают посетители выставки.

Четвертый тематический блок «Толстой о Канте» посвящен осмыслению наследия философа русским писателем, высказываниям Льва Толстого, касающимся сочинений и идей Канта. Цитаты из работ Канта Толстой постоянно включал в свои сборники мыслей. Опираясь на цитаты из произведений, писем, дневников Толстого, авторы выставки обосновывают идею глубокого внутреннего родства идейного мира немецкого философа и русского писателя.

Разобраться во взглядах двух мыслителей помогут рукописи Льва Толстого, издания произведений классика, а также фотографии, предметы живописи, открытки, связанные с именами Иммануила Канта и Льва Толстого и представленные на экспозиции